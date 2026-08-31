Тюменский проект «Дом там, где семья» помогает мамам и папам создавать дома развивающую среду

В Тюмени 28 августа в «Доме ребенка» прошла очередная встреча в рамках проекта «Дом там, где семья». Участниками стали 17 родителей, которые посетили сразу два тематических занятия, рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Первая часть была посвящена методике Монтессори. Педагог Елена Нализько объяснила родителям главный принцип подхода: цель занятий с ребенком – не развлечь, а создать условия для самообучения, дать возможность малышу исследовать мир самостоятельно. Вместе с мамами и папами разобрали, как легко организовать дома развивающую среду из подручных материалов: игр с крупами, водой, предметами обихода и сенсорными материалами.

«В перерыве между занятиями мы обязательно делаем чайную паузу. На мой взгляд, это отличная возможность спокойно пообщаться, поделиться переживаниями, успехами и опытом преодоления сложных ситуаций. Неформальная беседа сближает экспертов, родителей и специалистов, снижает напряжение и позволяет выстроить более доверительный диалог», – рассказала руководитель проекта «Дом там, где семья» Елена Кашкарова.

Второе занятие прошло в рамках серии встреч «Жизненный капитал». К родителям пришли эксперты Отделения по Тюменской области Центрального Банка Российской Федерации Наталья Богомолова и Максим Сундуков. Они обсудили, как вести учет доходов и расходов, на чем можно экономить, какие «подводные камни» скрывают кредитные договоры и как стабилизировать финансовое состояние семьи.

Тема вызвала оживленное обсуждение. Эксперты ответили на все вопросы родителей и поделились ссылками на полезные ресурсы, чтобы у них была возможность продолжать изучать тему самостоятельно.

Проект «Дом там, где семья» реализуется АНО «Территория осознанного родительства "Детки!"» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Следующая встреча запланирована на сентябрь.