Ветераны СВО защитили бизнес-идеи перед экспертами в Тобольске

В Тобольске с 24 по 28 августа прошел третий поток образовательной программы «СВОй вектор бизнеса». Участниками стали ветераны специальной военной операции и члены их семей. За пять дней они освоили полный цикл создания собственного дела: от формирования бизнес-идеи до первых продаж, сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Спикерами курса выступили представители Инвестиционного агентства, Управления социальной защиты населения и Кадрового центра «Работа России». Как отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства, руководитель Центра «Мой бизнес» Мария Покалюхина, «программа не заканчивается обучением. Участники проработали свои бизнес-идеи и защитили проекты. Затем они смогут получить поддержку Центра "Мой бизнес" на этапе запуска и развития своего дела».

На протяжении курса участники рассчитывали финансовые модели, осваивали маркетинг и продажи, а также работали над своими бизнес-идеями с опытными наставниками. В финальный день они представили проекты экспертам и получили обратную связь и рекомендации для успешного запуска.

Среди проектов, которые презентовали участники: агентство по социальному сопровождению «На равных», сити-ферма «Vitgras_tob», проект цифрового психолога «СВОй код», юридические услуги «Правовой стандарт» и детский семейный центр «МеМиМотик» для детей с особыми образовательными потребностями.

В Инвестиционном агентстве создан Проектный офис по развитию предпринимательских компетенций участников СВО и членов их семей – проект «СВОя среда», где ветераны могут получить дальнейшую поддержку на всех этапах развития бизнеса.