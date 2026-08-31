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​В Тюмени 5–6 ноября пройдет «Музыкальная мастерская Юрия Розума»

Эстафету профессионального развития педагогов школ искусств у Ханты-Мансийска примет Тюмень

​В Тюмени 5–6 ноября пройдет «Музыкальная мастерская Юрия Розума»
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В Ханты-Мансийске завершилась третья межрегиональная конференция «Музыкальная педагогика», объединившая более 150 преподавателей школ искусств из семи регионов России. В составе делегации от Тюменской области в ней приняли участие девять педагогов. Теперь эстафету профессионального развития подхватит Тюмень – 5 и 6 ноября в областной столице впервые пройдет «Музыкальная мастерская Юрия Розума».

Народный артист России, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум, чье имя носит проект, высоко оценил значение конференции для музыкальных педагогов. «Конференция снова подтвердила главное: учителям нужны новые методики и живое общение. Здесь они получают не абстрактные рассуждения, а рабочие приемы, которые можно сразу применять в музыкальной школе», – отметил маэстро.

Конференция в Ханты-Мансийске стала площадкой для живого диалога и обмена опытом. Ведущие педагоги московских вузов провели для участников лекции и практические занятия по десяти музыкальным направлениям. По итогам обучения все участники получили сертификаты повышения квалификации Государственного музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Главным событием конференции стала пленарная сессия «Музыкальное образование: кадры, партнерство, перспективы» с участием губернатора Югры Руслана Кухарука, народного артиста России Юрия Розума, ректора института Валерия Вороны и директора по коммуникациям «Газпром нефти» Александра Дыбаля. На сессии обсуждались вопросы подготовки специалистов и поддержки педагогов на годы вперед.

«Конференция – часть проекта "Музыкальная мастерская Юрия Розума", который реализуется с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти"», – отметил Александр Дыбаль, директор по коммуникациям компании.

Завершилась конференция гала-концертом с участием известных артистов. А уже 5-6 ноября в Тюмени при поддержке «Газпромнефть-Ямала», программы «Родные города» и департамента культуры Тюменской области пройдут мастер-классы и методические занятия для учеников и педагогов школ искусств.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 83, комментариев: 0
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