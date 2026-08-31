Тюменские делегации представят регион на крупных событиях в Кургане и Екатеринбурге

Во дворце "Пионер" в Тюмени прошла встреча участников двух масштабных молодежных делегаций. Ребята готовятся к поездкам на форум Уральского федерального округа "УТРО" в Курган и Международный фестиваль молодежи в Екатеринбург.

Со 2 по 6 сентября делегация из 50 человек отправится на форум "УТРО". В ее составе – трое представителей города Краснодон Луганской Народной Республики. С 11 по 17 сентября 76 участников и 37 волонтеров представят Тюменскую область на Международном фестивале молодежи. Все ребята прошли серьезный региональный отбор.

На встрече во дворце "Пионер" для участников провели презентацию программ мероприятий, командообразующую работу и целеполагающую установку. Тренеры и организаторы помогли ребятам настроиться на продуктивное участие в предстоящих событиях.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер обратился к молодежи с напутственными словами: «Вы, как маяки, отправляетесь на масштабные форумы, чтобы светить и зажигать, наполняться знаниями и энергией, показать многим участникам, не менее дерзким и инициативным, как живет и развивается молодежь в нашем регионе. Уверен, вы вернетесь со своими новыми наработками и практиками для дальнейшей их реализации в Тюменской области».

Форум "УТРО" – ежегодное событие для молодежи Уральского федерального округа, которое собирает активных молодых людей для обмена опытом и реализации проектов. Международный фестиваль молодежи в 2026 году станет одной из ключевых площадок для диалога молодежи из разных стран.