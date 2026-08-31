Детский сад «Светлячок» в Тюмени откроется 1 сентября после капитального ремонта

В Тюмени 1 сентября после капитального ремонта откроется детский сад №42 на улице Депутатской, 129а. Учреждение получило новое имя – «Светлячок». Губернатор Александр Моор посетил объект накануне открытия и оценил результат.

Здание построили еще в 1988 году. Несколько лет назад глава региона дал поручение провести капитальный ремонт, чтобы ребятишкам было комфортно и безопасно. Работы стартовали в апреле 2025 года в рамках национального проекта «Семья».

«Теперь садик полностью оправдывает свое название "Светлячок": внутри все светлое, комфортное. При оснащении упор делали на развитие малышей, поэтому в группах много современных игрушек. Кстати, они местного, тюменского производства», – отметил Александр Моор.

В ходе ремонта обновили внутреннюю и внешнюю отделку, полностью заменили все инженерные сети – водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию и электричество. Также установили новые окна и двери, смонтировали внутренние перегородки, заменили кровлю. От прежнего учреждения остались только стены. На прилегающей территории заасфальтировали проезды, уложили брусчатку, смонтировали опоры освещения. В планах – установка лавочек, малых архитектурных форм и озеленение.

На фасаде здания воспитанников будет встречать портрет Константина Яковлевича Лагунова – детский сад участвует в акции «Лица героев». Сейчас дети, которые будут ходить в обновленный сад, временно посещают другие корпуса – на улицах Союзной и Владимира Бахарева.

«Уверен, в новом садике детям будет тепло, светло и всегда интересно!» – подчеркнул губернатор.