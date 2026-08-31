В Тюмени открыли обновленную станцию скорой помощи

В Тюмени завершился капитальный ремонт станции скорой медицинской помощи на улице Суходольской. Губернатор Александр Моор и первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев осмотрели обновленное здание. В ходе ремонта здесь внедрили бережливые технологии, которые помогают правильно организовать рабочее пространство и процессы.

Главное изменение коснулось гаража. Его полностью реконструировали, вместимость увеличили до 21 машино-места. Организовали систему сквозного проезда: машины, уезжающие на вызов и возвращающиеся, больше не пересекаются, что позволяет экономить драгоценное время. Предрейсовый осмотр водителей автоматизировали, обновили системы вентиляции и отопления.

«При капитальном ремонте здания учли технологии, которые помогают правильно организовать рабочее пространство и процессы. Был полностью реконструирован гараж. Организована система сквозного проезда: машины, которые уезжают на вызов и возвращаются, не пересекаются, а значит, экономится драгоценное время», – рассказал губернатор Александр Моор.

Операторы теперь работают с большой интерактивной панелью: видят, где находится каждая машина, и могут мгновенно направить ближайшую бригаду на вызов. После ремонта на подстанции оборудовали учебную комнату с симуляционным оборудованием. В учебном классе медики отрабатывают современные методы помощи: внутрикостное введение лекарств (за 2025–2026 годы выполнена 51 такая манипуляция) и видеоассистированную интубацию трахеи.

Для сотрудников создали комфортные условия: ординаторскую, комнаты отдыха и приема пищи.

Ежесуточно бригады подстанции совершают до 250 вызовов, обслуживая население Тюмени и Тюменского округа — в общей сложности свыше 1,1 миллиона человек. Станция также обеспечивает эвакуацию пациентов из Ярковского, Исетского и Нижнетавдинского округов.