​К 2030 году число беспилотных автомобилей в России вырастет до 1,7 тысячи

К 2030 году по российским дорогам будет ездить около 1,7 тыс. беспилотных автомобилей. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, выступая на заседании фракции КПРФ в Государственной Думе. Его слова приводит ТАСС.

«У нас с вами уже по трассе М-11, по ЦКАД, по М-12 ходят беспилотные автомобили — их более 80 на сегодняшний момент. К 2030 году, мы прогнозируем, их число увеличится до 1,7 тыс.», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России могут официально начать использовать беспилотные машины на дорогах общего пользования. Сейчас они курсируют в основном в тестовом режиме, в частности на ключевых магистралях Центральной России, включая платную трассу М-11 «Нева», Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и новую автомагистраль М-12.

В Министерстве транспорта уточнили, что важнейшим шагом для дальнейшего развития автономного транспорта станет реализация специальной дорожной карты. Этот документ, который разрабатывается по поручению заместителя председателя правительства России Виталия Савельева, призван определить единые правила и требования к инфраструктуре для безопасного и массового внедрения беспилотников.

Стоит добавить, что только одна компания Cruize планирует к 2030 году выпустить на дороги США около миллиона роботакси.