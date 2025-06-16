В Тюмени состоялась всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС»

Тюменская область уделяет повышенное внимание защите прав и законных интересов предпринимателей. Об этом заявил губернатор Александр Моор, приветствуя участников всероссийской конференции «ЗАБИЗНЕС», прошедшей в Тюмени.

Форум собрал около двухсот представителей бизнеса, власти и контрольно-надзорных органов для обсуждения мер по снижению административного давления.

– Благодаря созданной инфраструктуре поддержки бизнеса в Тюменской области эффективно функционирует механизм сопровождения и помощи как действующих предпринимателей, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. Видеть проблемы и своевременно на них реагировать – один из путей повышения эффективности как работы правоохранительных органов, так и регионального правительства, – подчеркнул Александр Моор.

Глава региона также добавил, что приоритетная задача – нижение административного давления на бизнес и защита прав предпринимателей:

– Создание благоприятного делового климата – важная часть нашей стратегии развития. Это фундамент для привлечения инвестиций, роста экономики и повышения качества жизни в регионе. Будем последовательно двигаться дальше в этом направлении.

Конференция стала частью Единого дня консультаций, где предприниматели смогли получить ответы на свои вопросы от представителей институтов поддержки бизнеса.