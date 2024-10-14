В 2025 году в России увеличат маткапитал на первого и второго ребенка

В России материнский капитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей, а на второго ‒ на 61 тысячу рублей. Средствами этой меры поддержки смогут воспользоваться более миллиона человек, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.

«Материнский капитал на первого ребенка [в 2025 году] составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка ‒ <...> 894 тысяч рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребенка ‒ 46 тысяч, на второго ребенка - 61 тысяч соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более одного миллиона граждан», ‒ сказал он.

По словам министра, на 2024 год в проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.