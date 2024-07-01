Программа льготной ипотеки в РФ подошла к концу

Сегодня, 1 июля, в России завершилась государственная программа льготной ипотеки на новостройки. Она действовала четыре года и позволяла приобрести жилье под 8%. Банки прекратили прием заявок на оформление таких жилищных кредитов уже в середине июня, сообщает РБК.

«Гражданам России с 1 июля официально станет недоступна государственная программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%. Сами банки начали останавливать прием заявок на оформление таких жилищных кредитов еще в середине июня», — говорится в сообщении.

Как заявляли в Минфине, после 1 июля в стране продолжится действие льготных программ семейной ипотеки, IT-ипотеки, а также дальневосточной и арктической, но с корректировками.

«Текущие условия самой популярной сейчас льготной ипотечной программы — семейной — также заканчивают свое действие 1 июля. Документ, устанавливающий новые правила, пока не появился. Как заявлял президент Владимир Путин, ставка на уровне 6% будет сохранена для семей с детьми до шести лет и жителей малых городов. Какие условия будут предложены остальным семьям, пока неизвестно», — добавили в сообщении.

Напомним, что программу льготной ипотеки запустили в качестве антикризисной меры для поддержки населения весной 2020 года, в момент пандемии коронавируса и ожидаемого спада в экономике.