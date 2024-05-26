Снижение платы за ЖКУ обсуждают в Госдуме

За коммуналку — не более 15 процентов дохода: в Госдуме обсуждают возможное снижение платы за ЖКУ, пишут «Известия». Законопроект, который готовится в российском парламенте, также предполагает установление порога в десять процентов для многодетных семей и пенсионеров.

Сейчас допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 22 процента от дохода семьи, при этом региональные власти могут его уменьшать. Например, в Санкт-Петербурге порог не превышает 14 процентов, в Москве — десять процентов. Если же расходы на жилищно-коммунальные услуги выше, семья может претендовать на субсидии.