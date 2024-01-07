К доставке еды и товаров в России появились новые стандарты

В России утвердили ГОСТы, определяющие требования к доставке товаров и готовой еды. Документ вступит в силу с мая 2024 года, пишут «Известия».

Согласно новым условиям, курьерам необходимо доставлять товары в условиях, гарантирующих их качество, исключающих загрязнение и порчу. Сумки для перевозки пищи должны быть защищены от пыли, грязи и животных. Кроме того, в них не могут находиться личные вещи курьера.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года Росстандарт утвердил требования на услуги доставки товаров розничным покупателям. Так, организации обяжут хранить данные только на сервере российской компании, операторы могут требовать деньги за доставку, даже если человек отказался от товара. Кроме того, в прошлое должны уйти ситуации, когда покупателям не обеспечивалась возможность осмотра товара на наличие повреждений.

От курьеров же будут требовать знание города, прохождение инструктажа и наличие прав, если работа проходит на транспорте. Цель введения стандартов — упорядочить деятельность в сфере доставки, повысить грамотность потребителей и защитить права всех сторон, отмечают в Росстандарте.