Александр Моор открыл Тюменский промышленно-энергетический форум

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на открытии промышленно-энергетического форума TNF-2023, назвал обеспечение технологического суверенитета главной задачей топливно-энергетической отрасли российской экономики.

Говоря о роли региона в решении этой стратегической задачи, губернатор подчеркнул: «Тюменская область была, есть и останется кузницей кадров для нефтегазовой отрасли. Сегодня более семи тысяч студентов обучаются в вузах по специальностям, связанным с нефтью и газом».

Уже двадцать лет при поддержке регионального правительства Тюменской форум объединяет компании и научные центры, работающие в таких отраслях, как добыча, транспортировка и переработка углеводородного сырья, нефтесервис, производство оборудования и разработка инновационных технологий для топливно-энергетического комплекса, отметил Александр Моор.

Глава региона поздравил всех с открытием форума, сказав: «Наша задача сделать его максимально практикоориентированным и максимально эффективным для всех участников. Желаю всем новых контактов, новых интересных проектов».

Губернатор посетил выставку TNF EXPO, на которой 68 компаний и предприятий представили свою продукцию и инновационные разработки. До 21 сентября участников форума ожидает обширная программа – дискуссии по актуальным вопросам развития отечественного ТЭК, технологические дни и закупочные сессии ведущих нефтегазовых компаний. 20 сентября пройдет пленарная сессия TNF-2023, посвященная технологической независимости российского ТЭК.