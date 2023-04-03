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​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства

Александр Моор рассказал Владимиру Якушеву об экономической ситуации в Тюменской области

​Александр Моор: Экономическая и социальная стабильность – приоритет для регионального правительства
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В своем выступлении Александр Моор обозначил поддержку реального сектора региональной экономики, как наиболее актуальную задачу в условиях усиления санкционного давления и структурной экономической трансформации.

Губернатор рассказал о работе, которая проводится в области в данном направлении: «Для содействия развитию экономики нами принят целый ряд мер, в число которых входит и налоговая поддержка. Кроме того, региональный фонд развития промышленности докапитализирован на сумму более 185 миллионов рублей, а фонд целевых займов Инвестиционного агентства Тюменской области – на 700 миллионов рублей».

Получить субсидию на развитие лизинга оборудования в области стало проще, а размер возмещения затрат по договорам лизинга оборудования увеличен до 100 процентов от первого взноса без НДС и до 25 млн рублей по каждому договору. Введена новая услуга для малого и среднего бизнеса по организации и транспортировке продукции, экспортируемой на внешние рынки.

Вопрос о реализации в регионах УрФО национальных проектов был также рассмотрен на заседании Совета. Реализация проектов обеспечивает развитие страны и является условием сохранения целых отраслей, подчеркнул полпред Владимир Якушев. Как сообщил Александр Моор, все показатели, установленные для Тюменской области на 2022 год, достигнуты в полном объеме:

«В Тюменской области принимаются необходимые меры для решения как срочных вопросов с учетом возникшей экономической ситуации, так и стратегических задач. Обеспечение экономической и социальной стабильности остается приоритетом для регионального правительства».


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Сегодня в 23:24, просмотров: 34, комментариев: 0
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