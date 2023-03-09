За последние 40 лет распространенность ожирения среди мужчин в России увеличилась в четыре раза

В России мужчины стали страдать от ожирения в четыре раза больше за последние 40 лет, в то время как женщины – в полтора раза. Предрекается, что к 2030 году количество мужчин с диагнозом «ожирение» составит не менее 33%. Об этом ТАСС сообщила директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Главной причиной такого роста диагноза «ожирение» среди мужского населения становится отсутствие правильного и сбалансированного режима питания. Преобладает питание ради вкуса, а не ради пользы. Затем - низкий уровень физической активности, так называемая гиподинамия. Также нужно отметить и влияние хронического стресса на биологические ритмы секреции целого ряда гормонов, как участвующих в регуляции аппетита, так и отвечающих за репродуктивное здоровье.

«Эти факторы характерны для лиц обоего пола, но стрессовый фактор и недосыпание у мужчин отмечается чаще. А вот к врачам российские мужчины обращаются крайне редко, то есть имеющиеся проблемы со здоровьем своевременно не решаются», – заключила Мокрышева.