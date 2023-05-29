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​«В законодательстве нет четкого механизма, как муниципалитеты могут совместно финансировать проекты. А это нужно для работы агломераций»

Замглавы Сургута Артем Кириленко – о большой агломерации и ее перспективах

​«В законодательстве нет четкого механизма, как муниципалитеты могут совместно финансировать проекты. А это нужно для работы агломераций»
Фото dumasurgut.ru

Сургутская агломерация пришла в движение. 19 мая в экономической столице Югры прошло первое заседание совета этой агломерации, куда входят Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Нефтеюганский район и Пыть-Ях. Кто конкретно участвовал в этом разговоре, к чему пришли, и куда будет двигаться объединение пяти муниципалитетов – обозреватель siapress.ru Дмитрий Щеглов узнал у избранного на год председателя совета этой агломерации – замглавы Сургута Артема Кириленко.

– В прошлом году пять муниципалитетов заключили соглашение о развитии агломерации. Для практической реализации этого документа создается коллегиальный орган – координационный совет, куда каждый муниципалитет делегировал по три представителя уровня замглавы. 19 мая прошло первое заседание этого совета, на котором мы утвердили персональный состав, выбрали председателя, его заместителя, секретаря, и прописали план работы на год.

До этого была проведена большая предварительная работа, собраны предложения по проектам и проблемам, которые затрагивают сразу несколько муниципалитетов, и из этого сформировали план на 36 пунктов. Среди них – культурное взаимодействие, совместное развитие бизнеса, экономики, инфраструктуры. За каждым проектом закреплен ответственный, который будет создавать рабочие группы, причем не только из состава совета агломерации, но и других сотрудников муниципалитетов или привлеченных экспертов. К концу года оценим, насколько получилось этот план реализовать, с поправкой на то, что некоторые проекты достаточно финансово емкие, и за короткий срок их не выполнить.

– Как вы предполагаете координировать и исполнять эти инициативы, если у совета агломерации нет ни собственного аппарата, ни бюджета?

– Далеко не все проекты требуют финансовых затрат. Например, поездки на мероприятия по направлениям спорт и культура не несут прямых расходов – бизнес делает это за свой счет, муниципальные учреждения расширяют свою аудиторию. Но вообще вопрос межмуниципального софинансирования проектов требует изучения и проработки. Это новый вид деятельности, и в законодательстве он полноценно не прописан. Так что мы ищем такие возможности, но пока тема с совместным финансированием проектов слишком сложная и неопределенная, в первый год работы мы на подобное не замахиваемся.

– То есть реализуете инициативы, которые можно скоординировать на общении?

– На совместной организации и синхронизации действий между разными администрациями в рамках разных проектов. На заседании совета я презентовал дорогу из Сургута в Белый Яр. Мы могли бы и сами ее построить, но тогда бы она в один момент «уперлась» в территорию Сургутского района, и могла бы годами так стоять в качестве тупика, пока с той стороны не подвели бы свою часть дороги. Так что важно синхронизировать процессы.

Можно ли это сделать без агломерации? Вообще да. Те проекты, которые мы запускаем в этом году, можно было бы сделать и так. Но уже в процессе проработки этого плана мы выявили множество неочевидных возможностей для взаимодействия. Плюс еще формальное закрепление ответственности за исполнение каждого проекта, которое мы утвердили в ходе заседания, становится определенным стимулом для совместной работы.

– Существует мнение, что для агломераций самое важное – развить логистику и упростить попадание человека из одного города или поселения в другой, а потом остальные сферы, типа экономики или культуры подтянутся следом. Как вы выстраиваете приоритеты в этом смысле?

– Мы прорабатываем разные инфраструктурные проекты. Приведу довольно неочевидный пример. Пыть-Ях не может разместить на своей территории новое кладбище, которое городу остро требуется. Руководство муниципалитета предлагало как-то вынести этот объект на территорию Нефтеюганского района, но для этого требовалась проработка. И пока не было соглашения об агломерации – этот вопрос не двигался. А сейчас у него появился импульс, и специалисты активно ищут законодательные механизмы, как это реализовать. И это настоящий инфраструктурный проект, требующий кропотливой аналитической работы.

Что касается транспорта и логистических связей – конечно, это один из ключевых факторов развития агломераций. Это улучшает взаимодействие между жителями и увеличивает, расширяя рынки сбыта для бизнеса. Условно, какая-то компания хочет зайти в город, и изучает емкость рынка. При наличии хорошо работающей логистики мы можем говорить, что у нас не просто Сургут с 400 тысячами населения, а целая агломерация на 750 тысяч человек. А, с учетом высокого среднедушевого дохода, мы по покупательской способности вообще сможем конкурировать с городами-миллионниками.

– Есть ли задумки о каких-то больших проектах? Условно, соединение Сургута и Нефтеюганска скоростной электричкой, которая бы доставляла людей из города в город за 20 минут.

– Мы в самом начале пути. Сейчас во многих регионах создают агломерации и ищут возможности реализовывать совместные проекты, причем делают это по-разному. Некоторые идут по радикальному пути объединения муниципалитетов. Некоторые, как мы, подписывают межмуниципальные соглашения. По сути, мы сейчас ищем эффективные механизмы взаимодействия, а также ориентируемся на лучшие практики наших коллег из других субъектов федерации.

Как я говорил ранее, в российском законодательстве пока нет четкого механизма для межмуниципального софинансирования. А замахиваться на что-то масштабное, пока нет понятного инструментария, как этого выполнить, я бы не стал. Лучше мы будем действовать поступательно – реализовывать те проекты, которые сейчас можно реализовать, изучать правовые возможности для расширения взаимодействия. И параллельно искать возможности для федерального финансирования проектов для нашей агломерации.


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29 мая в 08:06, просмотров: 840, комментариев: 0
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