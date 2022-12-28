Психолог Диана Филатова – о том, как расслабиться в предновогодней суете

В декабре многие из нас переходят в ускоренный режим: поиск подарков, завершение дел, уборка и многое другое, что необходимо успеть до боя курантов. Вместо того, чтобы насладиться праздничной атмосферой, мы часто загоняем себя в стресс. А если взбунтовать против традиционной предновогодней беготни и наконец-то расслабиться? Как позаботиться о себе, правильно подвести итоги года и запланировать цели на следующий, а также превратить это время из гонки в радостное событие – рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Новый год – это не только праздничная атмосфера, но и нервозность из-за кучи трат на подарки. И сколько эмоций вызывает их поиск! А если не хочется дарить всем и каждому подарки? Как объяснить это людям и не выставить себя плохим человеком?

– Если не хочется дарить всем подарки, то можно этого и не делать. Достаточно соблюсти правила этикета и его главный постулат – слова благодарности дарителю. Заготовьте заранее теплые слова. Если есть смущение в такие моменты, то заготовленную фразу можно отрепетировать заранее перед зеркалом. Получая подарок, улыбайтесь. Смотрите в глаза, когда говорите: «Спасибо». Если все же возникает чувство долга даже от незначительных сюрпризов, то заблаговременно приобретите что-нибудь недорогое и незначительное, и в нужный момент отблагодарите в ответ.

– А как реагировать, если тебе преподнесли подарок, а ты ничего не подготовил в ответ? Как не чувствовать себя обязанным и виноватым перед человеком?

– Подарок – дело добровольное! Многим людям трудно принимать комплименты и презенты, возможно это связано с традициями в семье или их отсутствием. Также такое поведение в некоторых случаях свидетельствует о проблемах с самооценкой. С этим можно разобраться позже с психологом, а сейчас, в преддверии праздника, позвольте другому сделать вам приятное. Примите подарок с благодарностью. Даже если у вас нет ответного презента, ваша искренняя радость будет наградой дарителю.

– Важно ли подводить итоги года? Как это делать правильно и без ущерба для себя?

– Итоги года подводить полезно и важно. Благодаря этому, например, можно увидеть, как на самом деле у вас расставлены приоритеты, оценить позитивные и негативные изменения в разных областях жизни по сравнению с прошлым годом. Сам процесс подведения итогов тренирует навык рефлексии и самоанализа. Но, если человек не достиг поставленных ранее целей на год, мечты так и остались мечтами, то это действие может стать настоящей пыткой. Есть вариант, как подвести итоги года без риска для психики! Составьте список благодарности или чудес этого года. Считаю, этот способ наиболее экологичным и позитивным.

– Помимо итогов, многие составляют планы на следующий год. Полезно ли это? Есть ли здесь какие-то правила?

– Психически здоровый человек всегда задумывается о будущем. Строит планы, мечтает. Важно, чтобы они формировались в цели, которые уже делились на реалистичные шаги. Это значимо для достижения желаемого результата. Есть техники позволяющие сделать это правильно. Например, воспользуйтесь методикой SMART. Ее суть состоит в том, чтобы сделать абстрактные цели понятными, конкретными и достижимыми.

– А если не хочется ни составлять планы, ни подводить итоги? А посты успешных людей в соцсетях с их изменения, произошедшими за год, только расстраивают и раздражают? Как бороться с этим чувством?

– Оградите себя от людей и постов, которые нарушают ваше душевное равновесие. Сконцентрируйте внимание на своей жизни. Занимайтесь собой, развивайтесь. И если сравниваете, то только себя с самим собой предыдущим. Это гораздо полезнее.

– Некоторые боятся празднования Нового года с самим собой. Как не чувствовать себя при таком раскладе не таким, как все? Ведь многие привыкли праздновать этот день в кругу друзей, семьи или вместе со своим партнером. А также как избавиться от чувства одиночества?

– Для начала необходимо осознать, что это не трагедия. В праздновании Нового года одному есть масса плюсов! Например, не нужно ни под кого подстраиваться, можно делать только то, что хочется именно тебе. Воспринимайте такой новый год, как эксперимент, возможность попробовать что-то новое. Если все же захотелось компании, то можно воспользоваться техническими достижениями, отметить праздник по видеосвязи.

– Новогодняя суматоха порой сопровождается мыслями: «Я ничего не успеваю. Нужно все успеть!» Как превратить это время из гонки в радостное событие?

– Желательно, конечно, делать все заранее, чтобы избежать предновогодней суеты. Но если вас накрывает паника, посмотрите на ваш список дел через матрицу Эйзенхауэра. Сначала выполните все важные и срочные дела, потом важные, но не срочные и постепенно переходите к остальным.

Вот еще некоторые общие рекомендации. Не взваливайте все заботы исключительно на свои плечи, разделите хлопоты с домочадцами. Не ищите дополнительные трудности, оптимизируйте процесс. Можно не ехать самим за продуктами, а заказать еду на дом, как и полноценные блюда и закуски, нанять клининг. Все эти действия затратные, но ваше настроение и близких ведь стоят гораздо большего!

Отметим, ранее в эфире siapress.ru рассказали, как правильно загадывать желания в Новый год.