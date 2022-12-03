Директор Сургутской филармонии — о том, как и для чего работает одно из главных культурных учреждений города и округа

Сургутская филармония готовится к празднованию 20-летия. По меркам других культурных учреждений страны это «нежный возраст», однако к нему филармония подошла уже с серьезным багажом и соответствующим авторитетом: напомним, что это единственное культурное заведение подобного толка в Югре. О том, как оно работает сегодня, а главное — каковы его цели, мы беседуем с директором Сургутской филармонии Яковом Черняком.



— Вопрос глобальный: каково сегодня место Сургутской филармонии в культурной и в общественной жизни города?

— Опираясь на многолетнюю практику работы и реальные результаты, могу сказать, что Сургутская филармония является крупнейшим и востребованнейшим культурным очагом города. Это единственная филармония в Югре со своей миссией, и, безусловно, ее 20-летнее служение меняет культурную обстановку, обогащает культурную палитру города и округа.

Мы — муниципальная филармония, нашим учредителем является администрация Сургута, а коллективный заказчик — общество города, и все вместе мы формируем муниципальное задание, которое выполняем с честью. В последние годы это, конечно, давалось более тяжело — пандемия закрыла залы на некоторое время, но при этом дала возможность поиска и освоения новых форм общения с аудиторией. Конечно, онлайн-формы не заменили живого общения, и мы рады, что возвращение зрителя в залы состоялось — мы делаем все возможное, чтобы оправдать свое место в жизни города: воспитывать новых почитателей искусства, богатейшей сокровищницы человечества.

— Специфика Сургута — его многонациональный состав. Как Сургутская филармония это учитывает в своих программах?

— Это важный вопрос воспитания культуры независимо от национальности. Культура объединяет всех, дает возможность духовного роста. Чайковский или Рахманинов для всех национальностей — один. Мы несем образцы высокого искусства, делая свой вклад в воспитание цивилизованной личности, в воспитание потребности человека в искусстве. Искусство — разное по видам и жанрам, главное требование к любому творческому явлению — это его высокое качество, которое позволяет воздействовать на умы и сердца зрителя любой нации, любого вероисповедания. Собственно, филармония тоже является храмом искусства, который воспитывает духовность и добавляет в жизнь много новых красок. Мы как учреждение профессионального искусства, в котором работают более 200 музыкантов, объединенных в разные коллективы, имеем возможность доносить до аудитории его лучшие образцы. В этом, кстати, я считаю, и заключен главный заказ общества, который мы и исполняем.

— Десять лет вы живете в новом здании — насколько разрослась филармония за это время, добавились ли какие-либо новые коллективы? Или существующие расширились?

— Вы уже ответили на этот вопрос: и новые коллективы добавились, и существующие — расширились. Без взаимодействия с учредителем, коим является администрация Сургута в лице департамента культуры, этого бы не происходило. У власти есть понимание, что постоянное развитие, поиск новых форм, в том числе за счет увеличения числа артистов необходимы. Хотя кадровый вопрос для нас всегда актуален: нам есть с кем конкурировать. В первую очередь я говорю, конечно, о филармониях других регионов: идет непрерывный процесс обмена, кто-то из музыкантов уезжает из Сургута, кто-то прибывает, это тоже сказывается на притоке новых идей, кстати.

— Как коллективы вписываются в концепцию филармонии? Они достаточно разноплановые: у «Былины» — музыка с уклоном в фолк, «Сургут Экспресс-Бэнд» — в поп и рок, Симфонический оркестр — в классику. Как они все уживаются в стенах филармонии?

— Разнообразие — это прекрасно: разные коллективы удовлетворяют совершенно разные потребности аудитории — со сцены филармонии можно услышать практически любую музыку: от высоких образцов академической классической музыки до фолка, джаза, рока. Мы одна из самых крупных филармоний страны — но еще и одна из самых молодых, я думаю, это важно, поскольку для молодости характерно желание открыть мир во всем его многообразии; это касается и мира искусства.

— А зритель разный у коллективов? Насколько аудитория пересекается?

— Наш зритель точно знает, что он хочет увидеть и услышать: нельзя сказать, что на концертах разных коллективов собирается случайная публика. У каждого из них давно сформирован некий костяк преданных зрителей, которые не пропускают премьеры, приходят на концерты и общаются друг с другом, приводят своих друзей и знакомых. Аудитории разные, но интересно, что всех их объединяют концерты классической музыки: на них приходит совершенно разная публика — и ценители фольклора, и джаза, и других направлений.

— Для части сургутского зрителя, как бы там ни было, филармония остается залом, в котором проходят поп-концерты: кто-то приходит исключительно на звезд. Но поп-музыка — тоже разного качества: вы предоставляете сцену всем артистам или есть некий ценз, который кто-то из них не проходит?

— Как такового ценза нет, но мы исходим из собственного репертуарного плана. Наша задача — сделать его максимально интересным для любого зрителя. В первую очередь, мы определяем, какие программы представят коллективы филармонии; далее мы работаем над приглашением артистов из других городов, отдавая предпочтение именно коллективам, играющим симфоническую, оперную, джазовую музыку. Поп-артистов мы не приглашаем: в этом направлении мы работаем с местными организаторами — предоставляем концертную площадку.

— А собственные программы вы как-то подстраиваете под вкусы зрителя?

— Мы не подстраиваемся под вкусы, однако учитываем их — и воспитываем. Это всегда актуальная задача для нас. Мы изучаем общественное мнение и стараемся дать зрителю не только то, что ему хотелось бы увидеть и услышать, но и то, что расширит его кругозор, станет для него открытием.

В этом плане для нас приоритетной аудиторией, конечно, остается молодежь: если у более возрастного зрителя уже сформирован вкус, то юной аудитории необходимо прививать вкус, воспитывать потребность в прекрасном. Собственно, именно в этом и заключается главная задача Сургутской филармонии.

Справка: Сургутский филармонический центр был основан 4 января 2003 года в рамках программы «Развитие культуры и искусства города Сургута на 2003-2005 гг.», спустя семь лет — в 2010-м он получил статус муниципального автономного учреждения. С этого момента он обрел свое нынешнее имя — Сургутская филармония. Основными направлениями деятельности остается создание концертных программ сургутских профессиональных коллективов в области инструментального и хорового искусства, популяризация лучших образцов русской народной музыки, произведений классиков и современных авторов. Также учреждение ведет просветительскую деятельность и организует гастроли знаменитых деятелей искусств.