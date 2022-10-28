Интервью с нижневартовским актером, принявшим участие в шоу «Вызов»

Один из самых перспективных молодых актеров из Нижневартовска, звезда сериалов «Регби» и «Шифр» Олег Гаас честно рассказал о своих мечтах, о том, какие трудности он испытал на шоу «Вызов», и о своей малой родине.

– Олег, на канале ТНТ вышло новое шоу с вашим участием «Вызов». Как вы оказались в проекте? Сразу ли согласились участвовать?

– Я впервые участвую в ТВ-шоу, для меня это новый и абсолютно неизвестный опыт. Информации к размышлению было не много, единственное, я знал, что это интеллектуально-спортивное шоу телеканала ТНТ. Немного подумав, мне захотелось принять этот вызов и бросить себя в неизвестность.

– Известно, что на шоу будут испытания спортивного и интеллектуального характера. Знали ли вы заранее хотя бы примерно, какие именно челленджи вам предстоят? Готовились ли как-то особенно? Если не к физическим конкурсам, то к интеллектуальным? Может, читали какую-то научную литературу.

– Спортом я занимаюсь на протяжении всей своей жизни, но какую-то дополнительную физическую подготовку для себя не устраивал. Я вообще выбрал путь, как в русской народной сказке - поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что. Так сказать, делай что должен и будь, что будет. Решил идти с тем багажом знаний, который у меня есть, потому что перед смертью не надышишься.

– Что на проекте для вас стало самым сложным? Что понравилось больше всего?

– Самым сложным для меня было, как не странно, преподносить себя на камеру, говорить про достижения. Я не люблю хвалить себя. Но, я обожаю природу, в Карелии она особенно прекрасна и разнообразна! Каждое испытание было в новой локации, мне понравились ощущения перед испытаниями - адреналин и путь к победе.

– Какое впечатление у вас оставили участники команд? Знали ли вы кого-то до проекта? С кем удалось подружиться? Может, кто-то вас удивил?

– На проект поехала моя близкая подруга, актриса Маргарита Аброськина, что для меня стало очень приятным сюрпризом. Мы вместе с ней снимались в большом проекте «Регби» и фильме «Быть». Даже пару раз пересекался с коллегой Викой Агалаковой. Блогеров не знал, рад был познакомиться с ними, сейчас поддерживаю отношения в основном с Егором Шипом. Больше всего общался на проекте с актером Даней Вахрушевым и умниками. Мог часами слушать рассказы про их специальность, тонкости работы. Рад, что в моей жизни появились новые знакомства.

– Вы рассказывали, что в детстве вы мечтали стать сыщиком. А что вас привело в актёрскую профессию?

– Небеса и случай (смеется).

– Есть ли у вас роль мечты? Или идеальный партнёр, с которым бы хотелось поработать в одном проекте?

– Роль мечты - Робин Гуд. Хотел бы поработать с Константином Хабенским, Евгением Ткачуком и Бредом Питтом (улыбается).

– Как вы определяете успех в актёрской профессии? Это какие-то награды, признание зрителей, оценка коллег или собственное чувство удовлетворенности?

– До конца удовлетворён я, наверное, никогда не буду, а награды ничего для меня не значат. Самый главный судья - зритель. Для актера важней всего получить зрительскую любовь, если бы не они, то все, что мы делаем было бы бессмысленно.

– Важно ли Вам быть популярным и узнаваемым? Какой фидбэк от зрителей обычно получаете в соцсетях? Как реагируете на критику?

– Я думаю, больше о проектах, в которых я работаю. Мне важно, чтобы они имели успех. Сам, наоборот, немного стесняюсь публичности, но мне всегда очень приятно услышать искренние отзывы о моей актерской деятельности, особенно, когда роли кого-то меняют в лучшую сторону или заставляют задуматься. Кстати, по возможности, я в соцсетях отвечаю поклонникам.

– Насколько вы готовы к актёрским трансформациям ради роли? Есть ли у вас желание менять внешность: набирать или снижать вес, менять причёску и растительность на лице?

– Совсем недавно для роли поменял цвет волос, это была моя инициатива и режиссёр ее с удовольствием поддержал. В другой роли предложил сделать шрам, честно признаться, я люблю менять внешности для персонажей, чтобы быть дальше от себя. Мне нравится Кристиан Бейл, который ради своих ролей готов на самые немыслимые изменения, он даже вошёл в книгу рекордов Гиннеса.

– Вы родом из Нижневартовска. Есть в вашем характере сибирские черты?

– Выживаемость, стремление пробиваться и побеждать, простота и доброта. Сибиряки очень добрые, но суровые.

– Давно ли Вы были на своей малой родине. Следите ли Вы как развивается Ваш родной город?

– Мне было безумно приятно, когда год назад «Молодежный кинофестиваль», который проходил на моей родине, пригласил меня в качестве хедлайнера. Удалось вместе с моими земляками посмотреть фильм, где у меня главная роль и после пообщаться, ответить на вопросы и поностальгировать.

– Поделитесь планами на будущее. Может быть, хотели бы попробовать себя по ту сторону киноплощадки — стать режиссером какого-либо проекта?

– Да, хотелось бы попробовать себя и в качестве режиссера, и в качестве продюсера. Но мое мнение - для этого нужно получить хорошее образование. Это очень важно!