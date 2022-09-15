Как в Сургуте сажают и ухаживают за цветами, стригут газоны и убирают мусор

Цветочное оформление Сургута и в целом поддержание порядка и благоустроенности в общественных зеленых пространствах – важный аспект формирования нашей городской среды. В этом году администрация города несколько скорректировала подход к этой работе – появились новые украшенные цветами зоны, новые архитектурные формы, и в дальнейшем планируется усилить эту работу. Подвести итоги «цветочного» сезона взялась и.о. директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко – она в режиме онлайн ответила на вопросы сургутян, а мы приводим расшифровку этого разговора.

– Для начала – о проделанной работе в течение уходящего теплого сезона. Наше учреждение обслуживает 450 тысяч гектаров, из них 176 гектаров – территории городских парков и скверов, всего 51 объект. Работу по содержанию зеленых зон и цветочному оформлению мы проводим с апреля по сентябрь. Причем самый сложный месяц – именно апрель. В это время тает снег, на земле остается много накопленного за зиму мусора, поэтому мы проводим регулярные уборки и затем поддерживаем чистоту на территории.

За лето мы организовали три волны кошения газонов, и будем продолжать это делать до конца сентября. В настоящий момент стрижем кустарники – всего более 30 тысяч погонных метров. Проводим уход за деревьями, которые у нас появились в Единый день посадки в мае этого года – почти 2,7 тысячи штук. Уделили много внимание ремонту газонов – привели в порядок более 42 тысяч квадратных метров на улицах Каролинского, Захарова, Аэрофлотской, Университетской, проспекта Космомольского. У нас образовалась некоторая экономия, благодаря которой мы проведем тендер и до конца октября отремонтируем еще 9 тысяч квадратных метров газонов – на улице Рыбников, проспектах Ленина и Пролетарском.

Если говорить про цветочное оформление, то в этом году мы сделали 36 цветников площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Две новые большие клумбы мы разбили на главной площади и в пешеходной зоне грибоедовской развязки. Закупили много элементов вертикального озеленения, вазоны, цветочницы, установили топиарные фигуры на улицах Захарова, Каролинского и Геологической, на Югорском тракте. Всего в этом году мы высадили 383 тысяч цветов – на 15 процентов больше, чем в предыдущем. И в следующем году собираемся увеличить объемы, особенно, в новых микрорайонах.

С апреля по август мы провели несколько акций по уборке мусора, в которых приняли участие активные горожане, предприятия, бизнес, общественники, работники муниципальных учреждений. Это были такие акции, как «Мой чистый дом Югра» в рамках большого экологического марафона «Спасти и сохранить», «Чистый берег» – в рамках регионального проекта по сохранению уникальных водных объектов, «Чистый город».

Суммарно в этих мероприятиях приняли участие более 6 тысяч человек, мы навели порядок на территории в 400 тысяч квадратных метров, а также 30 километрах береговых линий, собрали 822 кубометра мусора– это 50 грузовиков. Благодарю горожан, которые присоединяются к подобным субботникам, и в следующем году тоже призываю их так же проявлять активность.

На осень у нас запланирован ряд мероприятий. Например, Единый день посадки деревьев. Территория, на которой он пройдет, еще уточняется, но мы точно планируем высадить около 300 деревьев и кустарников. Приглашаем всех желающих, ориентировочная дата – 10 октября.

Также осенью мы проведем ремонт живых изгородей. Организуем обрезку крон тополей. Из красивого важного – будем сажать тюльпаны на Мемориале Славы, в центральном сквере у памятника воинам-интернационалистам, на центральном кольце – всего почти 800 квадратных метров. Многие думают, что это делается весной, но нет – их сажают осенью, они зимуют, и весной, в мае, уже будут радовать нас цветением.

– В центральном сквере вандалы продолжают уничтожать деревья. Как минимум с десяти кедров сняли кору, и теперь им грозит высыхание. Что вы предпринимаете по этому поводу?

– Действительно, в центральном сквере некие злоумышленники повредили деревья. Мы провели дезинфекцию, обработали их специальными препаратами, чтобы обезопасить от болезней и вредителей, затем закрыли поврежденные стволы и замазали масляной краской. В общем, сделаем все, чтобы эти деревья сохранить. А для установления нарушителей написали заявление в полицию, а также этим вопросом занимается наше контрольное управление.

– В лесном массиве на улице Университетской вновь образовалась несанкционированная свалка. Ранее мусор оттуда вывезли, а тут снова набросали.

– Сейчас в лесном массиве на Университетской идет уборка несанкционированной свалки, ожидается, что оттуда вывезут 15 кубометров мусора. Ранее уборка также была в июне, но люди, к сожалению, снова выбрасывают туда свои бытовые отходы. Вообще мы ежегодно убираем тысячи кубометров мусора с несанкционированных свалок в лесах в черте города и прочих открытых территориях. Пользуясь случаем, убедительно прошу сургутян: если вы отдыхаете в скверах, парках и лесах – собирайте свой мусор и увозите его с собой, выбрасывайте в контейнеры. Их по городу более чем достаточно, чтобы не допускать масштабных свалок в лесах и на пустырях.

– Хочу принять участие в Едином дне посадки деревьев. Как узнать, когда он будет, и как к нему присоединиться?

– Акция, как я говорила, запланирована на 10 октября. Территории ее проведения уточняются, мы обязательно опубликуем этот список на сайте и в социальных сетях администрации города. Заявку можно подать в «Лесопарковое хозяйство» по телефону 95-80-27. В этом году планируем высадить хорошие и зарекомендовавшие себя деревья – яблоню сибирскую, лиственницу сибирскую, розу морщинистую, березу повислую, сосну обыкновенную и другие.

– Возле здания «Авроры» у детских площадок трава выше пояса. Как же вы ее так стрижете?

– Стрижка газонов на территориях, подведомственных «Лесопарковое хозяйство», почти завершена. У «Авроры» в границах содержания сквера наши специалисты работу выполнили. То, о чем вы говорите, относится к придомовой территории, которую содержит управляющая компания. По этому вопросу нужно обратиться к ней.

– В этом году Сургут действительно утопает в цветах. Но я видела и засохшие клумбы. Вы как-то за ними следите и ухаживаете?

– Уход за цветами мы ведем с момента посадки и до конца сентября. Это полноценный комплекс работы – полив, удобрение, рыхление почвы, прополка, санитарная очистка, удаление сорняков, и, в том числе, замена засохших и увядших цветов. Причем замену подрядчик производит день в день.

Цветы не только сами засыхают, они регулярно получают разные повреждения. Бывает, что их ломают люди, проезжают по ним на велосипедах и самокатах, банально воруют.

– Часто гуляем в парке «Кедровый лог», получаем от этого много удовольствия. Но с сожалением обнаруживаем там много мусора. Может, устроить там субботник? Если это возможно, то куда следует обратиться?

– Содержанием парка «Кедровый лог» занимается «Лесопарковое хозяйство», и мы же обеспечиваем его санитарную очистку. Весной мы провели там два субботника, в августе была акция по очистке берега ручья, текущего через парк. Боюсь, что в этом году погодные условия уже не позволят провести субботники, но мы обязательно направим специалистов, чтобы они еще раз посмотрели на парк и навели там порядок. Еще надо понимать, что много мусора обычно скапливается по итогам выходных – после того, как сургутяне отдыхают, наполняют урны и иногда кидают отходы на землю. В понедельник наши работники все это собирают.

Что касается субботников – эти акции мы уже будем планировать на следующий год. Как только сойдет снег – мы сразу приступим к очистке города от мусора. Если у вас есть желание принять в них участие – обращайтесь к нам в «Лесопарковое хозяйство».

При поддержке администрации Сургута