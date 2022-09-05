Психолог Диана Филатова – о том, почему взрослые и дети часто проводят время в играх и соцсетях

Компьютерные игры становятся популярнее с каждым днем. Они переходят из развлекательного досуга в профессиональный спорт. Кроме того, доказано, что видеоигры могут даже улучшить работу мозга. Вместе с тем, социальные сети также пользуются популярностью. Там и большой объем информации, и общение по интересам.

Однако, виртуальная реальность может привести и к негативным последствиям. И самая страшная – это зависимость. О том, почему нас так привлекают игры и соцсети и что делать родителям, если их ребенок часто проводит время в цифровом пространстве – рассказала корреспондентам siapress.ru психолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– Почему нас так привлекают социальные сети и игры?

– Во все времена людей привлекал вымышленные, виртуальные миры. И не важно, было это чтением книг, социальные сети или игры. Фантазируя или погружаясь в другую реальность, человек отвлекается от мира реального, где есть проблемы, нерешенные дела и рутина.



– Как возникает зависимость от виртуальной реальности? По каким признакам можно обнаружить ее у себя или близкого человека? Насколько она опасна?

– Зависимость от виртуальной реальности возникает также, как и любая другая. Человек постепенно увлекается играми на компьютере, просмотром социальных сетей или телевизора, тратя все больше и больше времени на это занятие. Индикатором зависимости может послужить изменение поведения, настроения. У человека появляется раздражительность или агрессия. При отсутствии контакта с любимым занятием может появиться состояние, схожее с наркотической ломкой. Оно достаточно опасное и может привести к разрыву контакта с окружающими, потерей интереса к учебе, работе и семье. Также в таком случае возрастает риск потерять физическое и психическое здоровье.

– Как побороть зависимость самостоятельно? И возможно ли это?

– Бороться с зависимостью самостоятельно достаточно сложно. Для этого нужно иметь силу воли и большое желание. Первый этап выхода из зависимости — это осознание того, что на самом деле происходит и с чем вы столкнулись. Чем быстрее человек поймёт, что у него проблема, тем легче пройдет этот период. В это время очень важна поддержка близких и друзей. Кроме того, помогает поиск новых социально одобряемых увлечений, которые бы компенсировали эмоции от зависимого поведения. Если самостоятельно справиться не получается, обязательно необходимо обратиться к врачу-психиатру или психотерапевту.

– Почему дети часто уходят в виртуальный мир и проводят там большую часть свободного времени?

– Виртуальная жизнь кажется детям более привлекательной и интересной, чем реальная. По эту сторону экрана мир не всегда прост – ребенку необходимо выполнять школьные задания, слушать родительские нотации и терпеть насмешки одноклассников. Там же увлекательные приключения, где можно стать кем угодно и побывать в самых невообразимых местах.

– Стоит ли родителям запрещать детям проводить время в соцсетях или в играх?

– Запрещать не стоит, однако можно ограничивать. А лучше постараться увлечь ребенка чем-то интересным и полезным для ума, тела или психики. Показывать своим примером, как интересна и разнообразна жизнь.

– Как не испортить отношения с ребенком и ограничить его досуг в виртуальной реальности?

– Можно ограничить время, которое ребенок проводит в виртуальном мире, через честный разговор, объясняя неблагоприятные последствия чрезмерного увлечения компьютерными играми и соцсетями. Также необходимо договориться, сколько часов в день допустимо пользоваться гаджетами.

– Нужно ли отслеживать сайты, на которые заходит ребенок? Не будет ли это вторжением в личное пространство?

– Отслеживать сайты и соцсети нужно, но необходимо делать это деликатно, интересуясь у ребёнка, чем он увлечён. Максимально постарайтесь избегать критики и насмешек в сторону его интересов, и тогда вы сохраните между вами доверительные отношения.

– Настолько ли опасны компьютерные игры, как их преподносят?

Чрезмерное увлечение компьютерными играми может неблагоприятно влиять на психику. С другой стороны, не нужно поддаваться панике, если человек умеренно и контролируемо играет. Все зависит от времени, потраченного на увлечение, и зрелости личности.