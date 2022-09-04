В Сургуте открылась выставка, посвященная городскому советскому модернизму

В минувшую пятницу в культурном центре «Порт» состоялось открытие выставки «СурСовМод» Юрия Семенкова, посвященной советскому модернизму Сургута. Ранее экспонаты были представлены в одноименном паблике. Корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с Юрием о том, почему он решил организовать выставку, чем привлекателен советский модернизм для молодежи

– Как пришла идея сделать выставку?

– Конечно, выставка – это продолжение той работы, которую я делал в рамках паблика «Советский модернизм Сургута», но изначальна сверхзадача и паблика, и выставки – это привлечение внимания к тем объектам, которые имеют, с моей точки зрения, какую-то ценность.

Отправной точкой, можно сказать, было начало истории с реконструкцией железнодорожного вокзала в 2015 году, которая могла уничтожить мозаичные панно и сам проект. Тогда я начал интересоваться этой темой: узнал об архитекторе, художнике, других проектах. И как-то удалось на это повлиять.

В дальнейшем стал углубляться, и вот, углубился до выставки.

– В паблике люди тоже могут обсуждать фотографии. Почему это переросло в очный формат?

– Это, все-таки, социальные сети. Тем более они у нас сейчас частично под запретом. Выход в городское общественное пространство – это выход на новую аудиторию и диалог с новыми людьми. С другой стороны, это ту работу, которую в рамках паблика я делаю, поднимает на какой-то новый уровень.

– Каковы ожидания от выставки?

– Ожидания самые обычные. Что придут люди, которые интересуются историей Сургута, что-то новое для себя узнают и откроют. Возможно, начнут интересоваться еще больше.

– По какому принципу отбирались фото?

– На самом деле, в Сургуте не очень много объектов. Поскольку на время строительства Сургут был не очень большим городом. А фотографий этих объектов было еще меньше. Я рассказывал про мозаику на здании школы, у ее не было ни одной целой фотографии. Я собирал ее в программе из разных снимков, на которых были куски мозаики.

По большому счету, большинство объектов на выставке представлены. Не сказать, что из миллиона материала приходилось выбирать все самое лучшее. Все, что было задокументировано и было в моем распоряжении (это архивы краеведческого музея), все на выставке представлено.

– Среди гостей можно увидеть много молодежи. С чем связан у них такой интерес к истории Сургута?

– Это объясняется тем, что сам стиль стал популярен 10 лет назад. В принципе, появилось название «советский модернизм» 15 лет назад, в мире тогда о нем заговорили. Это современное веяние, веяние современной моды. Это отчасти модно. Поэтому молодежь тоже этим интересуется, это отрадно.

– Не планировали провести выставку в других крупных городах ХМАО? Например, в Нижневартовске или Ханты-Мансийске.

– Теоретически, да, это хорошая идея может быть. Но нужна инициатива с их стороны. Просто так поехать сами мы не можем. Но я думаю, что это возможно.

– В ходе работы удавалось обнаружить новые памятники архитектуры, не считая скульптур Вавакина?

– Из существующих памятников что-то найти, о которых никто не слышал, я думаю, нет. Потому что я в определенный момент обошел весь город, и все, что есть интересное, нашел. Удалось обнаружить что-то из утраченных памятников, которые, может, кто-то когда-то видел, но сейчас никто не знает. Таких объектов очень много.

– Удается ли их историю отследить?

– Чаще всего очень сложно. Мало объектов сохраняют информацию о своих авторах и годах создания.

– Получается ли привлечь внимание администрации для реставрации и сохранности объектов?

– Не знаю насчет администрации, но те реставрационные работы, которые проводил «Газпром», как мне Давыд Глуховский рассказал, его сподвигли на это публикации в нашем паблике. То есть, положительный кейс нашей работы присутствует.

Выставка продлится до 12 октября. Повторная лекция пройдет 8 октября. Всю подробную информацию ищите в паблике КЦ «Порт».