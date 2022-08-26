Преподаватель йоги с семилетним стажем - о пользе йоги в современном мире

Кто-то считает, что йога – это модная тенденция, а другие видят в ней духовную практику. Однако, ее полезные свойства можно перечислять бесконечно. К тому же, занятия доступны каждому независимо от пола, возраста и веса. О том, как йога помогает справиться с современными проблемами человека – рассказала корреспондентам siapress.ru преподаватель йоги с семилетним стажем Марина Тотчасова.

– Стереотипно йогу представляют как сменяющие друг друга статические позы. Что такое йога и какая она бывает?

– То, о чем вы говорите – это асаны, но йога намного шире. В современном мире обычно с этого начинается путь, тех кто пришел на практику. Мы приходим в зал и отстраиваем асаны, наблюдаем за своим дыханием, за ощущениями в теле. Со временем появляется больше внимания к себе и осознанности. Таким образом можно решать различные задачи по здоровью тела и психоэмоционального состояния. Но это лишь часть той силы, которую могут принести занятия. Йога – это морально-этические принципы, дыхательные практики, техники обуздания чувств и концентрации внимания, обретение связи с самим собой.

– Йогу часто связывают с определенным мировоззрением. Насколько это верно?

– У йоги есть своя философия – восемь ступеней. И первые две из них про поведенческие принципы. Они связаны с взращиванием в человеке таких характеристик, как правдивость, самопознание, принципы ненасилия, принятие, бережное отношение к каждому живому существу, к своему телу и многие другие. В связи с этим многие думают, что йога связана с религией. Однако, на самом деле йога вне рамок. Ею занимаются люди любых верований и мировоззрений. Йога не ставит ограничений. А перечисленные выше принципы разве не являются основой для любого здравомыслящего человека?

– Всем ли подходят занятия йогой? Есть какие-то противопоказания?

– Йога очень многогранна и поэтому к ней нет противопоказаний. При особых ситуациях практика будет варьироваться и подстраиваться под особенности человека. В этом случае хороши индивидуальные занятия, составленные под состояние здоровья, психику и тип конституции конкретного человека. Также подойдет практика в небольших группах, когда преподаватель может подобрать подходящую программу для всех, успевая работать индивидуально.

– Насколько безопасно и полезно заниматься йогой самостоятельно по видеоурокам? Как не навредить себе?

– В условиях современного мира лучше практиковать йогу по видеоурокам, чем не заниматься ею совсем. Мы, как никогда ранее, сейчас нуждаемся в бережном отношении к себе и своему здоровью. Видеоуроки для начинающих, где даются несложные элементы – отличное начало. Возможность повредить себе что-либо – минимальная. Главное знать первое правило йоги – ахимса или принцип ненасилия. И по отношению к себе в том числе.

Если вы чувствуете боль, дискомфорт во время занятий, а также у вас есть особенности здоровья, то лучше начинать свою практику под руководством инструктора. Чтобы не навредить себе нужно очень внимательно прислушиваться к сигналам тела. И эта осознанность начинает нарастать с регулярной практикой. Кроме того, если вы хотите продвигаться дальше на пути йоги, то вам будет необходим наставник, преподаватель. Например, многие дыхательные практики и сложные асаны при неправильном выполнении могут принести больше вреда, чем пользы.

– С какими проблемами современного человека может справиться йога? Влияет ли практика на психологическое состояние человека?

– В современном мире на первый план выходят проблемы здоровья. Мало движения, качество еды и вдыхаемого воздуха, отсутствие близости к природе и многое другое влияют на общее самочувствие человека. Более того, у многих сидячая работа по восемь часов в одном положении. Мы не всегда можем полностью убрать разрушающие факторы в нашей жизни, однако с помощью йоги мы можем их нивелировать. Например, поработать со скелетной системой, позвоночником, укрепить спину, суставы, раскрыть зажатый грудной отдел, решить проблемы с пищеварением, головными болями, привести в порядок иммунный и гормональный статус человека. И это еще не все!

Стоит также отметить, что мы живем во время повышенного напряжения и фоновой тревожности. В йоге есть комплекс методов, направленных на активацию нашей парасимпатической нервной системы. С практикой мы замечаем, как состояние, которое мы могли удержать в зале, начинает срабатывать и в повседневной жизни. Постепенно начинаем более адекватно и спокойно воспринимать то, что раньше могло легко нас выбить из колеи. Уходят лишние эмоции и остаются только задачи, которые нужно решить. Повышается стрессоустойчивость, улучшается концентрация внимания и качество сна.

– В любых занятиях важна регулярность. Что из йоги может внести в свою жизнь каждый горожанин?

– Определенно, регулярность важнее, чем интенсивность. Можно заниматься йогой два часа один раз в неделю, а можно каждый день по 20 минут. Регулярные занятия способствуют быстрому продвижению в практике, а также плоды занятий видны сразу, они закрепляются в теле и уме.

Йога – это не только про занятия на коврике в зале. Настоящая йога начинается, когда вы выходите из зала и включаетесь в свою обычную жизнь, сохраняя осознанность. К тому же, она наполнена всевозможными методами для разных запросов и людей. Есть техники, которые можно применять в повседневной жизни, сидя на работе за компьютером. В пятиминутном перерыве можно использовать упражнения для позвоночника, поясницы, прорабатывать плоскостопие, сутулость, скованность в суставах. Существуют дыхательные техники, которые в сложной ситуации будут приводить вас в порядок. Вместо мгновенных реакций и эмоций можно подышать и успокоиться.