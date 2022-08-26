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​Мигель Сафиуллин: «В Сургуте есть градостроительная база, но архитектурной школы – нет. А хотелось бы»

Молодой сургутский архитектор – об участии в федеральном урбанистическом хакатоне и его уроках

​Мигель Сафиуллин: «В Сургуте есть градостроительная база, но архитектурной школы – нет. А хотелось бы»
Фото предоставлено спикером

Ханты-Мансийск принял у себя федеральный урбанистический хакатон «Города», который регулярно «кочует» по разным территориям. Правительство ХМАО Югры предложило его организаторам собрать молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов для создания концепции важной территории – парка у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». В мероприятии принял участие молодой сургутский архитектор Мигель Сафиуллин – он работал над проектами туристической тропы «ЧелоВечность» и музейно-туристического комплекса «Барсова гора», а также парка в микрорайоне 20а в нашем городе. Мы побеседовали с ним об опыте хакатона, его возможной пользе и состоянии архитектурной мысли в Сургуте.

– Как вы попали на урбанистический хакатон? Был какой-то отбор?

– Подобное мероприятие «Хакатон» чем-то похоже на школьные и университетские олимпиады, только высокого уровня. Так как «Хакатон» проходит в разных точках России, и очередной должен был приехать в Ханты-Мансийск, мне предложили подготовиться и отправить заявку. Я понимал, что кандидатов будет большое количество, и по итогам рассмотрения портфолио отберут десять человек, которые непосредственно станут участвовать в «Хакатон». Мне повезло, и я стал одним из участников.

– И как вам этот опыт?

– В первую очередь – «Хакатон» это про личный рост и развитие, как мне показалось. Когда приезжаешь и начинаешь осознавать уровень других участников, понимаешь, что можно поменять в своем подходе к работе, все это оказывает влияние на тебе. Участвовали разные ребята – кто-то еще учится, кто-то недавно закончил вуз и работает, и мы объединившись показали свое видение развития территории у стелы первопроходцев как молодые архитекторы, делясь тем самым своим опытом. В дальнейшем наши более опытные коллеги будут разрабатывать конкретные проекты благоустройства этого пространства, опираясь на наши идеи и подкрепляя своим видением.

Поэтому опыт – один из важнейших аспектов работы и уровня архитектора.

– Но разве СНиПы и прочие регулирующие документы – это не «убийца» архитектурного творчества?

– Я бы сказал, что нет. Существуют разные стадии проекта, и концепция – это исключительно идея. При дальнейшей разработке именно СНиПы подкрепляют видение архитектора и дают ответы на задаваемые ранее вопросы. Они ограничивают с одной стороны, но развязывают руки с другой.

– Когда вы выступали перед жюри и общественностью – не было снисходительного отношения?

– Нет, но относились, как к начинающим архитекторам. У каждого члена жюри было свое видение и свои вопросы. Многие вопросы и нюансы за такой короткий срок проработать было просто невозможно, все это понимали. Поэтому спрашивали конкретно и четко.

– Подобный формат в целом может быть полезным для проработки каких-то пространств? В том же Сургуте.

– Безусловно. Необходимо устраивать больше таких мероприятий. Искать людей, которые могли бы предлагать нестандартное видение, причем не только архитекторов, дизайнеров и урбанистов, но и общественных деятелей для проработки идей. В Сургуте постоянно реализуются подобные проекты, только меньшего масштаба.

– Как ты оцениваешь состояние архитектурной школы в Сургуте?

–В Сургуте есть мощные школы искусств, которые дают архитектурные знания, есть отдельные замечательные специалисты, связанные с строительством и архитектурой напрямую, но полноценной и целостной архитектуры школы я к сожалению, не вижу.

А хотелось бы, чтобы она была, чтобы в университетах появилось такое направление и его ответвления для начала.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 86, комментариев: 0
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