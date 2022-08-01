Замначальника управления общественной безопасности Сургута – про массовые мероприятия, дружбу народов и битву с мошенниками

В современном мире, где цена человеческой жизни только растет, вопросы безопасности ставятся во главу угла. Большой онлайн-разговор на эту тему с жителями Сургута провел заместитель начальника управления по общественной безопасности городской администрации Александр Вечтомов. Публикуем основные выдержки из этого своеобразного публичного интервью.

– В Сургуте прошла череда праздников с участием большого количества людей. Как вы оцениваете уровень их организации с точки зрения безопасности?

– С начала года в Сургуте прошло 91 культурно-массовое мероприятие, а также 160 спортивных мероприятий, из которых 44 носили всероссийский характер и 41 – межмуниципальный. И все они прошли в достойных условиях с высокой степенью защищенности граждан – как зрителей, так и участников.

Только после отмены ковидных ограничений в мае-июне в Сургуте состоялись 22 культурно-массовых и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 205 тысяч человек. С учетом того, что это летний период, когда многие жители разъезжаются по отпускам, дачам, летним детским лагерям, на эти 22 мероприятия пришли больше половины жителей города.

Особое место в проведении крупных событий заняла центральная площадь Сургута – красивая, хорошо обустроенная и облагороженная, она становится все краше и современнее, и при этом – безопаснее. На ней размещены 11 камер, которые фиксируют все происходящее на этой территории в режиме 24 часа семь дней в неделю. Кроме того, на массовых мероприятиях мы используем особое ограждение, которое не травмирует людей, и при этом обеспечивает контроль периметра площади, а металлодетекторы позволяют обеспечивать безопасности внутри.

Так что, уважаемые сургутяне, вы можете всецело положиться на администрацию города, которая обеспечивает безопасность и сохранность вашей жизни и здоровья на массовых мероприятиях в городе.

Конечно, хочу поблагодарить УМВД по городу Сургуту, которое является нашим незаменимым помощником, и чьи сотрудники, несмотря ни на какие погодные условия и время суток обеспечивают охрану наших граждан, их спокойствие и благополучие в ходе крупных городских событий.

– Количество жителей Сургута растет с каждым годом, и это приводит к ажиотажу на городских праздниках. Применяете ли вы какие-то нововведения в области безопасности в связи с этим?

– Повторюсь – большое спасибо управлению внутренних дел, которое обеспечивает охрану порядка на абсолютно всех мероприятиях, вне зависимости от их статуса и места проведения. Кроме того, мы привлекаем к этой работе лицензированные частные охранные предприятия – но только те, что имеют допуск к специальным средствам, обучают персонал и работают в соответствующем правовом поле.

Также администрация неоднократно прибегала к помощи волонтеров. Один из ярких примеров – шествие «Бессмертный полк», которое было в мае 2022 года. Для обеспечения безопасности в ходе этого мероприятия мы привлекли около 150 волонтеров.

– Как налажено взаимодействия с национальными диаспорами? Как часто вы встречаетесь, с какими вопросами они обращаются в администрацию?

– На территории Сургута зарегистрировано 31 национально-этническое объединение. Из них 27 являются национально-культурными объединениями, 20 имеют статус национально-культурных автономий. Представлены народы крайнего севера, татары, башкиры, чуваши, мордва, немцы, евреи, русские, белорусы, украинцы, азебайджанцы, дагестанцы, чеченцы, армяне, таджикистанцы, узбеки, киргизы, казахи, болгары, молдаване. Огромная палитра национальностей, которая собралась в одном только Сургуте, и каждая из них – как драгоценный камень. То, что они собраны в одном месте, создает великолепие нашего города, где в мире и согласии живут столько людей с разными взглядами на жизнь, культуру, религию.

Для обеспечения комфортного совместного проживания администрация создала межведомственный совет по национальным вопросам и межконфессиональному взаимодействию при главе города. Благодаря ему каждое объединение может сформулировать и направить в администрацию свой вопрос, и он будет серьезно и глубоко рассмотрен. На самом деле это важная ежедневная работа, которая гарантирует, что каждый человек, несмотря на национальность или вероисповедание, чувствовал себя в Сургуте частью единого целого, был вовлечен в жизнь города и его созидательное движение.

– Как узнать о мероприятиях, которые организуют национально-культурные объединения города?

– Вся информация по этому поводу публикуется на сайте администрации города по адресу admsurgut.ru в разделе «Главное» или «Важное». Портал у нас доступный, информативный, интуитивно понятный в плане навигации. Сами национально-культурные образования размещают информацию о своих мероприятиях у себя в сообществах ВКонтакте, Telegram или Viber. Кроме того, мы регулярно просим городские СМИ публиковать анонсы важных и интересных событий, поэтому информация всегда открыта и на поверхности.

– Для чего создана и чем занимаете административная комиссия?

– Это коллегиальный орган, который рассматривает административные правонарушения. Основная работа у него происходит при контроле мест торговли, соблюдения режима тишины в установленное время, правил благоустройства, общественного порядка.

Работает она хорошо. По итогам 2021 года было возбуждено 1269 административных дел. Из них 351 касалось правил благоустройства, например – отсутствие надлежащей уборки территории, нарушение порядка размещения нестационарных торговых объектов, парковка автомобилей на газонах, что для нашего города актуально. Еще 218 дел были в сфере нарушения общественного порядка – в частности, громкое прослушивание музыки ночью и проведение шумных ремонтных работ в неустановленное время.

Конечно, комиссия не может охватить абсолютно все, но работа идет, и она большая. За год было наложено 1,3 млн рублей штрафов, из них 1,1 млн рублей взысканы в бюджет Сургута.

– Как городская администрация работает с профилактикой мошенничества? Чего добились?

– Тоже актуальный вопрос для нашего города. В Сургуте живут образованные, умные люди, которые научились отличать мошенников от настоящих организаций, которые продвигают свои товары или услуги звонками на мобильные телефоны или при помощи различных рассылок. Мы постоянно проводим мероприятия по повышению правовой грамотности, организуем встречи с коллективами, распространяем через СМИ и интернет ролики на эту тему, размещаем буклеты в общественном транспорте, на остановках, в бюджетных организациях и так далее.

Несмотря на общее снижение случаев, когда недобросовестные люди пользуются доверием граждан, и привлечение их к ответственности силами УМВД по городу Сургуту, ущерб от деятельности мошенников остается серьезным – 56 млн рублей за минувший год.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к сургутянам: если вам поступает звонок с неопределенного или незнакомого номера, или через мессенджеры – пожалуйста, прежде, чем предпринимать какие-то действия, проверьте полученную информацию. Перезвоните в банк, на «горячую линию», вбейте запрос в любом поисковике, узнайте, какие могут быть последствия у действий, которые вам навязывает собеседник. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Эти люди хорошо знают психологические приемы, пользуются ими, стараются вас торопить и выводить на точки принятия решений, после которых вы становитесь жертвами.

Если вы не уверены в поступившей информации – игнорируйте ее. Позаботьтесь о своем благополучии. А затем – сообщайте номера, с которых вам звонили, в УМВД и службы безопасности банков (у них в приложениях есть соответствующие разделы). Это наша общая просьба от всей городской администрации.

При поддержке администрации Сургута