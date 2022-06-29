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«Оценки не являются прямым показателем знаний и умений, но они точно указывают на старательность»

Выпускник из Сургута – о том, как подготовиться к экзаменам на 100 баллов

«Оценки не являются прямым показателем знаний и умений, но они точно указывают на старательность»
Фото предоставил спикер

Не совершить ни единой ошибки и сдать ЕГЭ на 100 баллов. Звучит, как что-то нереальное, но на деле все возможно! И это доказал выпускник сургутского естественно-научного лицея Илья Волошин, который получил максимальный балл на экзамене по химии. О том, как ему это удалось и что его мотивировало в учебном процессе читайте в интервью siapress.ru.

– Какие эмоции ты испытал, когда узнал о результатах экзамена?

– Когда я узнал результаты экзамена, я очень обрадовался. Хоть я и знал, что написал неплохо, я все-таки рассчитывал на несколько ошибок. Приятно было узнать, что их не было совсем.

– Как проходила подготовка к экзаменам? Реально ли сдать на отличный результат без репетиторов?

Конкретно к ЕГЭ я начал готовиться в начале 11 класса в школе с помощью онлайн-курсов и вебинаров. Но большую роль в моей подготовке сыграла подготовка к олимпиадам, которой я занимался весь старшие классы.

Я считаю, что написать экзамены на отлично без репетиторов возможно, так как самое важное, на мой взгляд, систематизировать и распланировать повторение материала и практику. Без помощи каких-либо курсов или хорошего репетитора это сделать очень сложно, но если постараться, то шансы есть.

– Почему ты выбрал именно эти предметы для сдачи? Как ты определился со своим будущим направлением?

– Я решил сдавать химию и биологию, так как хочу стать врачом. Определиться с направлением было нелегко. Сначала я уделял больше внимания математике, физике и технологии, но я не видел себя в профессиях, связанных с ними. И в какой-то момент моя учительница по биологии предложила мне серьезнее заняться биологией и подумать о том, чтобы стать врачом. Эта профессия меня очень заинтересовала, и я решил вкладывать все силы в изучение химии и биологии, чтобы поступить в медицинский.

Сейчас я надеюсь попасть в МГМУ им. Сеченова в Москве. В этом году я участвовал в олимпиаде, которую проводил этот университет, и стал призером заключительного этапа по химии. Это поможет мне поступить.

– Насколько оценки имеют значение? Стоит ли на них опираться?

– Хоть оценки не являются прямым показателем знаний и умений, они точно указывают на старательность, желание продемонстрировать хороший результат в обучении и получать знания. Мне кажется, что стремиться всегда иметь наивысшие оценки не нужно. Но при возможности можно стараться улучшать их, ведь любая учеба идет на пользу и помогает развиваться.

– Что тебя мотивировало усердно готовиться?

– Я бы не сказал, что у меня есть какой-то четкий источник мотивации. Я готовился и учился, потому что мне было интересно, и оттого, что сказал себе, что мне это надо. Очень важно уметь заставлять себя действовать, ведь далеко не всегда есть человек, который будет тебя направлять.

– Есть мнение, что социальные сети и компьютерные игры мешают успешной учебе и подготовке к экзаменам. Насколько это верно, по твоему мнению? Как ты проводишь свое свободное время?

– Социальные сети и компьютерные игры помогают отвлечься от учебы, от дел и просто от жизни. С одной стороны, они, действительно, расслабляют и переключают внимание. С другой – если проводить в них слишком много времени, то они сильно мешают и забирают слишком много времени.

В любом случае время, проведенное в соцсетях и играх, «кормит» мозг готовой информацией, к чему он быстро привыкает и не хочет отказываться от этого, что уже мешает учебе, подготовке и развитию в целом. До 10 класса я достаточно часто играл в компьютерные игры, но в старшей школе интерес к ним у меня пропал. Да и времени на них не хотелось тратить. Много своего свободного времени я трачу в «YouTube», смотрю различные развлекательные и познавательные видео, но от этой привычки я бы очень хотел избавиться. Также я уделяю его музыке – уже шесть лет играю на гитаре, с недавнего времени начал писать песни, записывать их. Конечно, во время учебы на это остается не очень много сил и времени, но именно музыка всегда помогает мне.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 137, комментариев: 0
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