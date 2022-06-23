Интервью с рэп-исполнителем Дэвджемом, владельцем самой известной студии звукозаписи «DJEM Records» в городе Сургуте, о музыкальном бизнесе и существовании хип- хоп комьюнити в регионе

— Как появилась студия звукозаписи «DJEM Records»?

— В 2013 году я был на сложнейшем этапе своей жизни, пробовал все, что запрещали родители. Всё же главной идеей было движение в направлении детской мечты — быть музыкантом. До студии, которая существует сейчас, было много помещений. Для меня нет такого понятия, как домашняя или офис-студия. Студия — это там, где пишут музыку, не важно, в какой локации. Был случай, когда я вытаскивал ноутбук в подъезд, подключал тоненький микрофончик и записывался прямо там.

Я развиваю свою студию не столько для коммерции, сколько для личного, душевного. Не могу представить себя на обычной работе. В 60-70 лет вижу себя владельцем студии, который занимается не развитием своей музыки, а продюсированием молодых артистов.

— Кто из мастодонтов хип-хоп индустрии записывался у тебя на студии?

— Гуф, Рем Дигга, Жак-Энтони, Джама, Нефтеград, «TheChemodanClan». Это наши российские исполнители, оставившие лепту в мировом хип-хоп комьюнити. Было очень приятно услышать, например, от Гуфа: «Чувак, студия очень крутая, энергетика западает прямо в душу».

— Объективно ли, что студию называют лучшей в городе?

— Это говорю не я, это мнение клиентов. Вижу только теплые отзывы в социальных сетях, меня рекомендуют. Конечно, есть много крутых студий по городу, совершенно отличных от моей, у них и аппаратура на уровне, и место удобное, и работают не хуже. Я отталкиваюсь от отзывов и мнения людей в сообществе.

Не стоит забывать, что на «DJEM Records» работают люди, без которых студия была бы просто обшитой будкой с микрофоном.

— Твою студию можно назвать профессиональной?

— Конечно. Во-первых, я и моя команда — профессионалы своего дела, в этом мы «варимся» много лет. Во-вторых, количество и качество оборудования просто на высоте. Суммарно обустройство студии, вместе с аппаратурой, встало в миллион рублей. Самая дорогая вещь в студии — микрофон LEWITT 940, он стоит 200 тысяч на сегодняшний день. На него пишутся мировые звезды: Drake, Icon. Микрофон — это сердце студии, особенно моей. Тут есть все, для качественной записи и плодотворной работы.

— Случались ли неприятные ситуации на студии?

— Классика жанра. Клиент записался и начал придумывать истории, чтобы не платить деньги за работу. К этому моменту я уже скинул ему запись в разных форматах, начал читать нотации, что так не делается. Он сказал: «Поверь на слово, вечером за работу переведу». Конечно, он пропал, ничего не перевел. Это был единичный и очень поучительных для меня случай.

— Если тебе не понравится трек клиента, что ты сделаешь?

— Конечно же, дам советы со стороны своего опыта. Говорить, что его проделанная работа мне не нравится, не буду, это слишком грубо. Критика нравится не всем, некоторые реагируют болезненно. Даже перед тем, как дать совет, я думаю, а не сломаю ли я чью- то мечту? Не разобью ли я сейчас все надежды? Не перестанет ли человек гореть творчеством после моих слов? С радостью даю подсказки для более интересного звучания, с посылом освежить работу, а не полностью ее перевернуть.

— Как ты нашел себя в музыке?

— Если судить по видеозаписям в родительском доме, с двух лет я уже пел песни, читал стишки, мяукал под папину гитару. Музыка влекла с пеленок. Отец играл на гитаре, старший брат был в рок-группе, писал тексты.

Лет в 8 – 9 я наизусть знал песни «Многоточия» и «Мальчишника». Качал головой под Eminemи 50Cent.

Раньше по ТВ вещал канал «ТВ1000», вот на тот момент Eminemстал для меня первым кумиром. И тут я увидел фильм «Восьмая миля» с ним в главной роли. Вы даже не можете представить, как я зарядился, как я мечтал стать таким как он. Читать рэп, писать музыку… И не было никаких сомнений, что у меня получится.

В 12 лет отец переехал в новую квартиру, и у нас частенько были «мужские ночевки», когда я мог остаться у него, делать что угодно. В углу какой-то из комнат у него стоял компьютер на «Pentium3», и когда все уходили спать, я садился за него. В квартире оставалось много коробок с вещами прошлых хозяев, и в одну роковую ночь я залез в одну из них.

Это оказалась коробка с компьютерными играми, и я нашел то, что изменило мою жизнь, перевернуло ее вверх тормашками. Я нашел там диск с программой для создания минусов «Hip – HopEjay 3», на нем было написано что-то в роде: «Создай свой рэп». Я только посмотрел «Восьмую милю», и тут этот диск. Судьба, не иначе. Всю ночь я просидел за компьютером.

Когда я вернулся домой, у меня уже были написаны тексты для всех пацанов со двора. Помимо этого всего, я получал и обратную связь от близких и друзей.

Лет в 15 сколотил первую студийку, купил недорогой микрофончик, наушники, звуковую карту, придумал первый псевдоним «БитХоп». Собрал группу изо всех знакомых со двора, писал им тексты, записывал, набивая руку. Еще тогда я начал двигать рэп-культуру в регионе, и по сей день двигаю. По сути, с того момента ничего не изменилось, просто я и мои возможности выросли.

— Можешь рассказать, как проходит твой процесс создания треков?

— Это ситуативность и непредсказуемость. Я могу накидать пару строчек, и на этом этапе я понимаю, что строчки должны перерасти в текст. Не важно, сколько времени на часах, я не лягу спать, пока этот текст не закончу.

Так же и с музыкой: если пишу бит, допишу сразу. Создание трека может занять несколько минут или несколько часов. Не понимаю, как это работает. Но все равно добиваю все треки до конца. А после написания репетирую его так, чтоб от зубов отлетало. Чтоб я зашел и сразу начал записывать, думая только о музыке и моем голосе.

— Какие твои качества побуждают к написанию треков?

— Упорство, целеустремленность, желание выложиться на полную катушку.

— Что тебя вдохновляет?

— Как бы это сейчас ни звучало, но меня вдохновляет моя девушка. Для меня девушка — это муза. С ней я чувствую себя Пушкиным.

Любимые девушки посланы нам от Бога, чтобы мужчины становились Созидателями. Это магия какая-то. Ее не было, и я просто работал, а с ее появлением музыка наполнилась красками. Мой фетиш — это глаза и голос. Я не понимаю, почему они меня так завораживают.

— Кто твой кумир?

— The Notorious B.I.G.; 2PAC; Eminem; Ice Cube; Wu-Tang Clan; Onix. До 16 лет я только их и слушал, чтобы прокачаться, слушал ритмику. Русские группы слушала моя душа, я точно понимал смысл.

Из современных респект Kizaruи BigBabyTape, «Бандана» — это альбом, который очень долго продержался в моей голове и плейлисте. У них невероятный скилл совмещения новой школы хип- хопа со старой.

— Чем уникальна твоя музыка?

— Индивидуальная подача. У меня нет похожих треков. В каком-то я могу запеть, а где-то могу пожестить на агрессивной читке.

— Было ли так, что происходила жизненная ситуация, которая становилась толчком к созданию новых треков?

— Трек «Память». В 2001 году, 18 мая, погиб мой старший брат, мне было 9 лет. Этот трек я написал в 16. Не было ожидания того, что я изложу свои эмоции в этом треке, получу поддержу и сожаление. Это было в память.

— Что тебя отталкивает в творчестве других исполнителей?

— Нет такого. Я понимаю, что музыка — это творчество. Оскорбить своим мнением и разбить, возможно, мечту всей жизни я бы не смог. Просто сам понимаю, какие старания вкладываются в написание того же текста, не говоря уже о музыке.

— Можешь выделить свой лучший альбом?

— Альбом «Двойной удар» (2017) — первый на площадках. Это было то время, когда я арендовал офис под студию, и в прямом смысле жил там, набивал клиентскую базу. Это музыка, в которую вложена своя сакральная история, о которой знают немногие.

— Существует ли трек, с которым ты ассоциируешь себя?

— Есть один. В нем я живой, добрый, без секретиков. «Добрый день» (2015), его я написал за минут десять: просто встал с хорошим настроением, и сделал трек. В нем весь я. Простой парень без понтов и заморочек.

— Сколько Сургутский площадок ты успел посетить с концертами?

— «Вавилон», «Аквилон», клубы «Качели» и «Волна», всех я уже не припомню, ощущение, будто тусовки были на всех площадках города.

— Правда ли, что в Сургуте на площадках выступают только те исполнители, у кого тесные отношения с владельцами площадок?

— Я так не думаю. Нужны идея и настрой. Если подстроиться под формат площадки, правильно подать владельцу посыл и суть мероприятия, то с большой вероятностью он согласится. Но нужно понимать, что владельцы нацелены на получение прибыли с мероприятия, так что не стоит приходить «с пустыми карманами».

— Как организовать свою тусовку?

— Вернёмся к тому, что директор клуба, естественно, должен быть в плюсе. Клуб предоставляет свет, персонал, оборудование, иногда диджея и бар. Главное — выгодное предложение в двух вариантах:

1. Если ты известен, можно «расплатиться» рекламой самой площадки у себя в соцсетях;

2.Процент с билетов и аренда помещения.

Так было всегда. Есть, конечно, случаи, когда владелец твой друг, и ему не будет сложно предоставить все вышеперечисленное бесплатно.

— Расскажи о форс-мажорах, испортивших какое-то выступление?

— На моих тусовках все проходит гладко. Но есть смешная история из детства. Когда я учился в седьмом классе, во время школьного концерта взорвалась колонка — от моего репа… Шутки про эту ситуацию преследовали меня до самого выпуска.

— Опиши идеальную обратную связь от аудитории?

— Слушатель ходит на концерты, поддерживает тем же комментарием в социальной сети. Это приятно каждому артисту. Слушателей может быть 2-3, а может и несколько тысяч, но, если ты их видишь, это непередаваемо приятно.

— Какое Влияние оказал Covid-19 на студию и творчество в целом?

— Повлияло и очень сильно. У студии стало намного меньше клиентов, записи переносились на несколько месяцев. Да я и сам болел дважды. Первый локдаун дался очень тяжело. Из-за состояния не хотелось вставать с кровати, не то, что чем-то заниматься, принимать клиентов. Концерты отменялись, площадки закрывались, переносились выступления, даже сейчас некоторые клубы разрешают выступления только в средствах личной защиты.

— Планы на треки и концерты?

— У меня готов альбом из 22 треков и четырех клипов. Нахожусь в поиске спонсора на выгодные условия. После того, как все выйдет и пройдет рекламная компания, планируются туры по городам России.

Один из ближайших концертов станет благотворительным, для фонда помощи детям-инвалидам «БлагоДарю». Я понимаю, как трудно воспитать ребенка, и какие заоблачные деньги требуют за лечение детей с определенными особенностями здоровья. С данным фондом сотрудничаю не впервые. Концерт планирую в ТРЦ «Сургут Сити-Молл» или ТРЦ «Аура», либо на летней площадке одного из них.

— Каких трёх правил стоит придерживаться молодым артистам?

— Первое и самое главное — упорство. Упорный добьется большего, чем талантливый и ленивый.

Второе — слушать только внутренний голос, а не советы людей с улицы.

И третье — любить своих родителей. Не бойтесь говорить с ними о своем творчестве, не бойтесь показаться глупыми. В детстве мы делали много глупостей, которые старшее поколение пережило вместе с нами. Родитель поддержит и наставит на верный путь.