Психолог Диана Филатова – о сексуальном просвещении детей и подростков

Для родителей разговоры с детьми о сексе и предохранении носят весьма непростой и нервный характер. Однако лучше не ждать и инициировать разговор самостоятельно. Иначе ребенок узнает все сам – от друзей или в интернете. И не факт, что эти знания будут достоверными! О том, как и когда разговаривать с детьми на эту тему и при этом не «провалиться сквозь землю со стыда» – рассказала корреспондентам siapress.ruпсихолог, кандидат биологических наук Диана Филатова.

– С какого возраста стоит говорить с ребенком на эту тему и в какой форме?

– Дети очень любознательны и обычно сами проявляют интерес к половым различиям и сексуальности в возрасте от трех до семи лет. Вы можете заранее подготовиться к диалогу и найти ту форму преподнесения информации, которая вам откликнется. Например, сейчас много хороших образовательных видеороликов для детей на просторах интернета. Еще можно приобрести «Сексуальную энциклопедию для самых маленьких», что значительно облегчит задачу родителям. И даже не придется вспоминать школьный курс анатомии!

– Есть мнение, что говорить с ребенком о сексуальности и половых различиях нужно с раннего возраста. Насколько это верно? Как не нанести психологическую травму?

– На самом деле о половых различиях дети слышат с самого рождения. Они чувствуют на себе отношение, как к мальчику или как к девочке, сначала в одежде, потом в оценке поведения. Дальше по мере взросления у них начинают появляться вопросы, на которые родитель должен быть готов ответить. Для того, чтобы не нанести травму, я бы рекомендовала не навязывать обсуждение этой темы без инициативы самого ребёнка. Чем свободнее и искреннее вы будете вести себя, говоря о половых отличиях и взаимоотношениях полов, тем лучше. Желательно называть вещи своими именами, опираться на научную терминологию, насколько это позволяет возраст ребёнка. Однако не стоит сильно вдаваться в подробности, детям дошкольного возраста достаточно поверхностной информации.

– Кому из родителей следует поднимать тему секса с ребенком?

– Все зависит от возраста, и степени доверия. Малыши обычно ближе к маме, они больше времени проводят вместе. А вот подросткам проще обратиться к родителю своего пола при наличии дружественных отношений.

– Какие есть особенности в разговоре с подростками? Стоит делать это по-дружески или по-родительски?

–Тема секса очень деликатная, часто даже табуированная в некоторых семьях. Поэтому чем доверительнее будут отношения с подростком с самого детства, тем легче дастся сам разговор. От родительского долга никуда не деться. Задача родителя предостеречь ребёнка от нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путём, а также немаловажно охватить в разговоре психологический аспект отношений между девочками и мальчиками. Периодически интересуйтесь личной жизнью подростка и ненавязчиво поднимайте темы сексуального воспитания.

– Как самому родителю не «умереть со стыда» в разговоре с ребенком? Как подготовиться и создать подходящую атмосферу?

– Родитель заранее может посмотреть информацию на эту тему, купить специальную книжку. Если вы стесняетесь говорить с подростком, то можно ему озвучить свои эмоции, неловкость. Подросток все равно найдет возможность получить нужную ему информацию из других источников. Повторюсь, что атмосферы никакой особенной создавать не имеет смысла, разговор должен быть естественным в комфортный обстановке.

– Большую популярность в России получила программа «Беременна в 16». В чем феномен такой заинтересованности среди аудитории?

– Подобные шоу вызывают сильные эмоции: удивления, грусти, стыда, страха, радости, когда рождается ребёнок или злости на партнеров при ссоре, сопереживания героям и порождают повышенный интерес.

– В чем причина ранней беременности среди подростков?

– В некоторых случаях пренебрежение правилам безопасности во время полового акта, недостаток информации, незрелость партнеров и просто распущенность.

Жестокость или безразличие к подростку в семье тоже может стать причиной ранней беременности. Молодые люди хотят компенсировать недостаток любви и теплых отношений, доверяясь партнерам, что бывает несвоевременно без достаточной зрелости и необходимой информации. А это, в свою очередь, приводит к печальным последствиям.

– Иногда подростки сами хотят завести ребенка в этом возрасте. Почему?

– Может быть повторение семейного сценария. Например, мама рано родила или бабушка. Иногда хотят таким образом отделиться от родителей, сепарироваться, выйдя замуж и родив. Для некоторых народностей раннее материнство вполне обычно и нормально. Редко бывает, но все же встречается вполне осознанное желание иметь ребёнка в юном возрасте.