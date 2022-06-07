Заместитель директора департамента образования Сургута – о качестве подготовки выпускников и результатах ЕГЭ предыдущих лет

За пару лет образовательная сфера испытала немало сложностей, в том числе связанные с ковидными ограничениями. Насколько они повлияли на результаты экзаменов и успеваемость, а также каких результатов ожидают от сургутян в этом году – рассказала заместитель директора департамента образования администрации города Лилия Соловей.

– Как сильно изменилось качество подготовки выпускников? Выросло оно или упало? Много ли среди них, получивших золотую медаль и поступивших в лучшие вузы страны и мира?

– Если говорить о результативности сдачи экзаменов, то сравнение по годам выпускников, сдававших экзамены по различным контрольно-измерительным материалам не совсем корректно. Информация о количестве выпускников, получивших 100 баллов, а также награжденных медалями, есть в таблице. Практически все они поступают в выбранные ими учреждения высшего образования.

– Какие ожидаются результаты экзаменов в этом году? Как сильно повлияла пандемия на подготовку и успеваемость?

Мы всегда ожидаем хороших результатов. И все же влияние пандемии оценить сейчас сложно. Конечно, бесспорно, что она внесла свои коррективы в образовательный процесс. Но показатели общей успеваемости сохранились на уровне последних трех лет. По итогам 2020-2021 учебных годов 99,8% обучающихся общеобразовательных учреждений города освоили образовательные программы, из них 53% получили годовые отметки «4» и «5». Результаты 2021-2022 учебного года будут подведены после завершения государственной итоговой аттестации.

– Как много детей штрафовали или отстраняли из-за нарушений правил проведения экзаменов в прошлом году?

– Могу сказать, что в прошлом году зафиксированы семь участников ГИА, которые нарушили правила проведения экзамена. В их числе и девятиклассники, и одиннадцатиклассники.

– Каждый год в социальных сетях распространяют платные и бесплатные базы ответов на текущие варианты ЕГЭ и ОГЭ. Как борются с таким явлением? Насколько вероятно, что эти ответы верные? Были ли массовые случаи в Сургуте, когда выпускники использовали готовые ответы?

– Наш главный инструмент в борьбе с такими мошенниками – это информирование выпускников о том, что в интернете могут распространяться такие предложения о базах ответов, и что нужно их игнорировать. Однако специалисты департамента образования не занимаются тем, чтобы отслеживать и оценивать правильность этих ответов. При этом, в Сургуте не было массовых случаев использования готовых баз.

– Как много выпускников поступают в Сургутское вузы и колледжи?

– Ежегодно более 87% выпускников 11-х классов поступают в учреждения высшего и среднего профессионального образования, из них 43% – в сургутские.

– Сколько апелляций подали в прошлом году? И какой процент из них был одобрен?

– Всего в прошлом году сдающими ГИА было подано 162 апелляции о несогласии с выставленными баллами по учебным предметам. По результатам заседаний Конфликтной комиссии Югры удовлетворили апелляции, то есть увеличили количество баллов, 16 участникам, а одному – понизили результат на три балла. У остальных – без изменений.