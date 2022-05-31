Интервью с югорской певицей Кристиной Руденченко об этно-квесте

С 1 по 10 июня в Югре проходит этно-квест «Туси на Руси» для городской молодёжи. В составе команды Филармонического общества Югры авторы проекта Кристина Руденченко и Сергей Измайлов выиграли грант губернатора округа для реализации этого проекта. Цель его: познакомить участников с подлинными знаниями традиционной русской культуры в связке с другими этническими группами, населяющими регион.

Кристина — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных фестивалей и конкурсов. Девушка постоянно участвует в молодёжных форумах и съездах, фольклорно-этнографических экспедициях. Кристина уверена, что в Югре подобного рода мероприятия для молодёжи могут быть очень полезны и получат от участников ценную отдачу. Автор поделилась идеей создания концепции проекта в интервью корреспонденту «НГ».

- Кристина, как родилась идея проекта?

- Идея проекта сопровождает меня всю жизнь, и, так или иначе, я воплощаю её в разных форматах. По возвращении в Сургут я поняла, что городская молодежь сильно оторвана от этнических традиций. Поэтому решила, что наш регион как нельзя лучше подходит для воплощения моей задумки по причине своего многонационального состава. Показать, что у нас больше сходств, чем различий. Что любая традиционная народная культура зиждется на одинаковых началах, постулатах, несмотря на то, что мы все говорим на разных языках - основа всегда одна и та же. Для того чтобы познакомить ребят с этой основой, я оформила идею в проект «Туси на Руси».

- Оригинальное название привлекает внимание. Откуда оно?

- С 2014-го года я — постоянный участник таких форумов как «Селигер», «Таврида» и многих других, в том числе в роли волонтёра, организатора. На всех этих форумах я проводила аутентичные вечера для молодёжи, где знакомила их с традиционной русской культурой. Такие вечера называются «вечёрки» (что-то вроде нашей современной вечеринки). На одном из таких вечеров мы общались с участниками на тему того, как провести звучный и громогласный ребрендинг. Ребята рассуждали и пришли к выводу, что вечёрки – это «тусовки». Молодёжь собирается «потусить»: потанцевать, попеть, поиграть. Название «Туси на Руси» само собой родилось. В то время я была ярым консерватором, и эта идея с брендингом не прижилась. Я на какое-то время отложила эту историю. Но ребята, которые были на форумах, запомнили наши традиционные вечеринки. В 2016 году вышла рекламная песня у исполнителя Feduk. Именно там впервые появился припев «Туси на Руси». В это же время я услышала песню группы ILWT о том, как круто и весело «тусить» на Руси. Когда моя идея в прошлом году превратилась в грантовый проект, я окончательно утвердила это название.

- Как вы думаете, почему именно этот проект оценили на высоком уровне? Был ли у вас наработанный материал?

- Мне сложно ответить, но надеюсь на то, что люди, которые знакомились с материалами проекта, точно также верят в дружбу народов, как я. Молодежи предстоит в скором времени занять руководящие посты, и от того, что и как мы в них заложим, будет зависеть развитие государства в целом.

Я, как этномузыколог, обладаю необходимым количеством лекционного и интерактивного материала. Все эти знания хочу передать ребятам в удобном сжатом формате. Не википедийные знания, которые они могут почерпнуть в интернете, а фундаментальные, имеющие под собой научную подоплёку.

Я много лет бегала от грантов: человека творческого всегда пугает история с бумагами. Не так сложно написать грант, как потом отчитаться по нему. Но вокруг меня появилась команда профессионалов во главе с директором Сургутской филармонии Яковом Черняком, который тоже поверил в мою идею. При поддержке Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» мы получили возможность попробовать свои силы.

- Для какого возраста проект, кто ваш слушатель?

- Можно сказать, что в этом году проект пилотный. Фокус-группа студентов вузов и СУЗов из 10 человек - это студенты, которые никак не связаны с фольклором народов, населяющих наш регион, но хотели бы расширить свой кругозор. Формат предусмотрен лекционный и интерактивный. Мы приглашаем жителей городов, в которые приезжаем, присоединиться в качестве слушателей.

- Это будет одна команда? Где планируете размещать участников?

- Участники объедут 5 городов: Сургут, Лангепас, Мегион, Нижневартовск и Радужный. Программа квеста разделена на два блока: образовательные лекции и творческие интерактивы. В каждом городе мы будем находиться по два дня. Проживание — это основная статья расходов: логистика у нас довольно сложная. Сегодня +20, завтра - метель. Поэтому размещать участников будем в гостиницах, а не на лоне природы.

- Как о вас узнает молодёжь?

- Молодёжь узнаёт о нас по первоначальным письмам в организации. В апреле я сама лично ходила в университеты и колледжи, проводила презентации проекта и небольшие интерактивы для знакомства с программой проекта. Помогают в департаменте культуры правительства ХМАО-Югры, местные СМИ. Видеодневник этно-квеста будем вести в группе «Филармоническое общество Югры» во «Вконтакте» и на сайте Сургутской филармонии.

- Планировали ли привлекать медийных людей к продвижению проекта?

- Я считаю, что эта идея сильно устарела, потому что зачастую внимание смещается на приглашенную звезду. Ты бесконечно должен выполнять какие-то условия... Внимание к участникам, думаю, должно дать больше плодов. Потом они будут рассказывать в своей среде, где они приобрели опыт. Таким образом, в следующем году, надеюсь, и география расшириться, и количество желающих вырастет.