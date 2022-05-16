Народный артист России — о «Василии Теркине», «Былине» и детских походах в филармонию

В преддверии дня Победы в Сургутской филармонии состоялся показ моноспектакля народного артиста России Сергея Белова (Екатеринбург) и камерного оркестра русских народных инструментов «Былина». «Василий Теркин». Сергей Белов рассказал известную из школьной программы историю советского солдата, написанную Твардовским. Главные зрители в зале — сегодняшние школьники. Именно для них артист оттачивает исполнительское мастерство и вокал из года в год.

В интервью siapress.ru Сергей Белов рассказал о сотрудничестве с коллективом «Былина» Сургутской филармонии, о своем первом выступлении в городе нефтяников и газовиков и том, как заинтересовать современную публику сочетанием музыки и художественного слова.

— Ваше сотрудничество с Сургутской филармонией — давнее, помните первый концерт?

— 11 лет назад в Екатеринбург приехала художественный руководитель и дирижер оркестра «Былина» Юлия Рябцева за партитурами в нашу филармонию. Она мне предложила совместно поработать. Потом из Сургута был звонок, я отправил материал. Первый раз я приехал в Сургут с программой моноспектакля «О Есенине». И с тех пор началось наше замечательное сотрудничество.

— Вы выступали во многих городах страны: есть ли отличия между восприятием материала публикой?

— Честно сказать, зрители везде разные. Например, в Екатеринбурге даже на одном конце города и на другом различное восприятие. В школах, в которых мне приходилось выступать с концертной программой, где я читал стихи для учащихся, общался с ними, все тоже разные. Удивительно, даже физиологически: в одной школе старшеклассники ростом под потолок, в другой школе — маленькие, даже такие вещи бросаются в глаза. Могу сказать, что чем дальше от Москвы, тем люди добрее. В Сургуте очень хорошие!

— Сразу ли у Вас получилось сработаться с сургутским оркестром «Былина»?

— Получилось сразу. Юля очень творческий человек, подвижный. Это как группа крови: вот совпало, мы почувствовали друг друга, и все понеслось. Есть люди тяжелые на подъем, их никогда ни на что не сдвинуть, а с «Былиной» легко работать. Совместно мы написали программу «Неизвестный Утесов». Ее премьера проходила в Сургутской филармонии, а потом уже с ней я стал работать в Екатеринбурге, Челябинске на разных других площадках.

— У кого родилась идея поставить моноспектакль по поэме Твардовского «Василий Теркин» совместно с оркестром?

— Программа проверена временем. Тогда я еще даже не работал, а только подрабатывал в штабном оркестре Центрального военного округа, тогда еще Уральского. А после того, как меня пригласили работать в оркестр, смог осуществить эту идею. Сначала только пел, а потом предложил подключить духовой оркестр и сделать программу по Василию Теркину.

— Эту программу, наверное, тут же приурочили к майским мероприятиям?

— Когда я спросил ребят-музыкантов, они ответили, что для людей старшего возраста, а я им ответил: «Нет, сделаем для подростков».После того как у нас прошла первая премьера, а проходила она в большом зале, который был полностью заполнен зрителями, то заметили, что зритель был от мала до велика.

— Происходили ли необычные случаи, связанные с премьерой?

— Перед этим концертом произошла очень забавная ситуация. Ко мне подошел мальчик Паша, как сейчас помню. Он был лет шести, на нем была надета пилотка и гимнастерочка. Он мне сказал, что сочинил стихотворение и спросил, можно ли его прочитать со сцены. Я пообещал, что приглашу его на сцену после окончания концерта, и он сможет прочитать свое стихотворение публике. После прочтения им стихотворения я думал, что крыша в зале рухнет, ему очень громко аплодировали.

Вот еще один запомнившийся мне случай. После нашего выступления подростки лет 13–15-ти бежали к музыкантам за кулисы и от восторга чуть все пуговицы на их гимнастерках не оборвали. После чего те стояли немножко недоуменные. Я их тогда еще спросил, неужели они впервые поняли, что их творчество действительно кому-то нужно. Такой зрительский отклик тогда был очень важен. С тех пор эта программа живет и живет. И, как ни странно, как только наступает 9 мая, все начинают вспоминать, что вот где-то есть Василий Теркин у Сергея Белова.

— Есть ли у Вас какие-то приемы для того, чтобы заинтересовать публику?

— Я всегда чувствую зрительный зал, подмечаю, есть ли отдача. Попадает или нет то, что я хочу донести до зрителя. Стихи Твардовского, Пушкина настолько гениальные, они из разряда стихов, которые сами «льются». В этой программе я не хотел «делать войну» и сильно нагружать, потому что в разговоре с подростками мне важно, чтобы они прониклись атмосферой. Сначала нужно их расположить, а затем, когда я замечаю, что они начинают улыбаться, в серединочке программы я вставляю очень серьезные вещи. Это очень важный прием.

Ну а то, что я вижу заинтересованные глаза, — это для меня важнее всего в зрительном зале.

— У вас серьезная нагрузка, не устаете?

— Ну, как я могу устать. Ведь между мной и зрителями идет взаимный обмен энергией. Наоборот, после концерта ты выходишь весь приподнятый, и все болезни проходят.

— Нужно ли прививать детям любовь к художественному слову через обязательное посещение таких программ?

— Считаю, что нужно. В начале прошлого века возник такой жанр, как искусство звучащего слова. Были артисты-чтецы потому, что основная масса населения еще не была не читающей. Тогда, артисты филармонии занимались просвещением. Они ездили с концертами и доносили классику до самых широких слоев населения. Сегодня, в начале 21 века, картина та же самая. Каждые сто лет одно и то же: снова дети не читают. Ко мне в филармонию приходят учителя, говорят: «Давай, надо ехать читать». Меня жена ругает за это, а я ей отвечаю: «Ты бы видела их глаза!» Я же читаю Есенина, Лермонтова, я ведь не «Кривое зеркало», я не занимаюсь развлечениями, а рассказываю серьезные вещи. В конце выступления все школьники сидят, не хотят уходить. Ладно, девчонки, но ведь и мальчишки сидят, отслушали и не уходят, просят почитать еще что-нибудь. На моей памяти, еще в 60-70 годы прошлого столетия общий уровень был гораздо выше. Любой водитель мог процитировать «Я к вам пишу — чего же боле…» Нужно это возрождать.

Кстати: Моноспектакль «О Есенине» в исполнении народного артиста России Сергея Белова и оркестра русских народных инструментов «Былина» уже запланирован на 29 октября 2022 года в Большом концертном зале Сургутской филармонии.