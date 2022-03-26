Представители игрового клуба «Иллюзия Обмана» – о спортивной мафии, турнирах и их организации

В минувшие выходные в Сургуте прошел турнир по спортивной мафии. Играли команды из Сургута, Нового Уренгоя, Москвы, Нижневартовска, Омска и Ханты-Мансийска. Всех вместе собрали представители франшизы «Иллюзия Обмана». Корреспондент siapress.ruпобывал на турнире и во время одного из перерывов поговорил с ведущим Максимом Самковым и организатором клуба Валентиной Грабовской.

– Расскажите, в чем специфика таких больших турниров? Нужно ли как-то менять правила, добавлять роли?

М.С.: – С 2011 года проводятся всемирные турниры. Правила всегда жестко определены. Ровно десять игроков: шесть мирных, во главе которых стоит комиссар. В команде мафии всегда один дон и две мафии. Нет доктора и остальных ролей. Несмотря на то, что это психологическая игра, есть математически-счетный способ – некоторые игроки ищут мафию по эмоциональным признакам, а другие могут посчитать, так как всего четыре роли.

Кроме того, у игроков на каждый круг обсуждения есть ровно одна минута. В это время не всегда можно уложиться, поэтому далее он начинается высказываться жестами. Например, большой палец вверх – это «красный игрок», соответственно, палец вниз – «черный». Мирные всегда в стрессе, они должны выводить мафию на конфликты, потому что иначе перестреляют всех.

– А почему после смерти или удаления игрока не раскрывается его роль?

М.С.: – Раскрывается в самом конце игры. У людей появляется много версий в ходе раунда, если мы будем раскрывать роли, версии начнут распадаться.

– Пришли профессиональные игроки или любители? Обязательно ли иметь команду?

В. Г.:– На турнире играют профессионалы, но новички тоже должны приходить. Мы из нуля взращиваем сильных игроков. Есть те, кто приходит просто отдохнуть и развлечься, но некоторые делают из этого карьеру и зарабатывают деньги. Это очень важно, найти среди нескольких игроков тех, у кого есть желание и потенциал. Людям, что пришли сюда посмеяться, здесь не место – они будут портить игру другим людям, которые заплатили деньги и пришли получить удовольствие.

– А на ведущего тоже надо учиться?

М.С.: – Я не скажу, что я профессиональный ведущий. У меня есть категория Федерации интеллектуальной игры «Мафия». Получал я ее у главного судьи Урала и Сибири. Соответственно, чтобы ее получить, я сдавал три теста. Это нужно сделать, чтобы четко реагировать на правила. Ты должен все помнить. Ну и собеседование прошел.

В.Г.: – Если есть желание, конечно. Есть игроки, которые базируются только на игре. А есть те, кто больше не видит себя игроком по каким-то причинам. Они начинают учиться на ведущего, но это не так просто, как кажется. Это очень трудоемко.

– Сложно ли было найти площадку и организовать турнир?

В. Г.: – Да. В Сургуте с этим сложно. Мы хотели организовать в ресторане, но нам отказывали, потому что будет много людей и неизвестно, на какую сумму они насидят. И, конечно, шум. У игроков кипят эмоции, они обсуждают раунд, не всем это понравится.

– Да, это видно. А сложно ли построить игроков в ходе тура, чтобы они не вышли за рамки?

В. Г.: – Это опытность. Сложнее построить игроков из других городов. Каждый из «Мафии» вылавливает свое – игроки из ХМАО позиционируем себя как семья, присутствует взаимоуважение. Если судья за столом – то это главный человек, его надо слушать. У москвичей по-другому. Они смелее в своих желаниях. Но мы справляемся.

– Людей пришло много. Как вы считаете, почему такие игры популярны среди сургутян?

М.С.: – Мне кажется, это во многом благодаря нашему великолепному организатору. В октябре проводили турнир, было двадцать шесть человек, нам немного не хватило до тридцати. Я был на турнире в Екатеринбурге, пригласил Новый Уренгой, которые также туда приехали. Валентина пригласила москвичей. Всего у нас шесть городов играет фактически. Это большая радость, что нас собралось сорок игроков.

– Идея оригинальная вообще? Есть ли у вас конкуренты?

М.С.: – Были (смеется).

В. Г.:– Была сильная конкуренция год назад. Люди создали определенную атмосферу у себя в клубе. Они хотели, чтобы вхожи были не все, их актив составлял десять человек. Когда им кого-то не хватало, они приглашали из нашего клуба, но внимания новенькому уделялось мало. Вы просто занимаете стул, грубо говоря, вас абсолютно не уважают.

Мы же даем обучение. Пока это на добрых началах. Конкуренты это не выдержали – у нас особый подход к каждому, обучение, мы взращиваем профессионалов. У других уже были профи, они кичились этим и больше ничего не делали, произошел застой. Если у нас уровень падает или поднимается, мы остаемся на плаву.

М.С.: – Есть такое понятие, когда происходят застойные времена, люди начинают «вариться в своем соку» и останавливаются в развитии своих качеств. А сейчас много приходит новичков. Мы их, конечно, не можем брать на турниры, но если человек три или четыре месяца отыграл, видно, что он растет, мы спокойно даем шанс. Важно быть не сильным среди слабых, а быть сильным среди сильных. Мне и самому интересно воспитать новое поколение игроков. Как говорят, то смешанное чувство, когда твой ученик тебя обыгрывает.

– Планируете ли проводить подобные мероприятия ещё? Возможно ли то, что они будут организованы по другим играм?

М.С.: – У нас есть связь с Интеллектуальным клубом. Но кроме мафии мы ничего не проводим практически.

Момент награждения. Видео предоставили спикеры.

В. Г.: – Мы не против посотрудничать и, например, отвести «Мозгобойню». Это же не только профессиональная деятельность. Это еще и совместный досуг с друзьями. Мы очень часто участвовали в игре «Alias». Важна не сама игра, а люди, которые сюда приходят. Они хотят быть услышанными. Особенно в это время, когда страшно. Здесь людям дают слово, их называют на «Вы», им приятно. А когда они выигрывают, идет понимание, что это их заслуга, гордятся этим.