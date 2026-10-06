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​Что ждать от рубля?

Отечественная валюта просела, но в перспективе пары месяцев возможен разворот

​Что ждать от рубля?
Фото из социальных сетей Е.Когана

Вчера рубль резко ослаб на 2% до 85,5 за доллар после новости о том, что государство сильно нарастит покупки валюты. С 7 октября по 6 ноября ее будут покупать на 12,1 млрд руб. в день против 1,9 млрд месяцем ранее.

Как ни странно, мы видим больше факторов в пользу укрепления рубля в ближайшие месяцы, чем его ослабления. Начнем с того, что валютные операции по бюджетному правилу — это никогда не самостоятельный фактор для рубля. Они лишь компенсируют экспортные потоки. Приведем пример. Допустим, стало известно, что в сентябре выросли сборы налога на доходы населения. Это означает, что население стало беднее? Нет, напротив, оно заработало больше, поэтому больше собрали налогов.

С валютными операциями по бюджетному правилу также. Чем выше нефтегазовые доходы, тем больше Минфин покупает валюты в резервы, чтобы компенсировать их влияние на рубль. Но компенсация всегда неполная. Покупки отражают только дополнительные нефтегазовые налоги, собранные сверх базовой цены нефти.

Из-за санкций остаются лаги в поступлении валютной выручки. Сейчас на рубль скорее влияет российский экспорт, который продавали в конце июля. С тех пор цены на него выросли на 22%, и покупки валюты в резервы компенсируют только часть. Более того, бюджетное правило распространяется только на нефтегазовые доходы: в последние месяцы росли цены и неэнергетического экспорта на 3,5%, что также будет поддерживать рубль.

Да, компании могут не полностью возвращать валютную выручку. Однако им нужно платить налоги, оплачивать расходы в России в рублях, платить дивиденды. В итоге в 2024-2025 гг. крупнейшие экспортеры возвращали в среднем 92% своей выручки.

Также на рубль влияет импорт. Но и здесь причин для ослабления нацвалюты мы не видим. Закупки импортного топлива — это уже реализовавшийся фактор, который сдвинул равновесие курса в августе и сентябре, об этом мы предупреждали заранее. Чтобы рубль ослаблялся и дальше, нужны новые факторы расширения спроса на импорт. Однако рассчитывать на увеличение потребительской и инвестиционной активности не стоит в условиях ухудшения инвестиционного климата, высокой неопределенности, а также жесткой денежно-кредитной политики.

Остаются потоки капитала. Здесь привлекательность рубля поддерживается высокими процентными ставками и отсутствием альтернатив для населения. В результате нетто-покупки россиян за первые 8 месяцев составили 0,6 трлн руб. и были меньше, чем в аналогичные месяцы в 2024 (1,1 трлн) и 2025 (0,7 трлн) годах.

Итог. Вероятно, в октябре рубль может оставаться вблизи текущих значений из-за возможной рассинхронизации поступления экспортных доходов (лаг 2 месяца) и покупок валюты со стороны государства (лаг 1 месяц). Однако на горизонте двух месяцев рубль скорее может укрепиться ближе к 80 руб. за доллар под влиянием расширения экспортных доходов.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 216, комментариев: 0
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