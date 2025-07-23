Вокруг СурГУ установили забор, но какой он должен быть?

Я не против забора вокруг главного корпуса СурГУ, потому что безопасность студентов, по сути вчерашних школьников, превыше всего. Видимо, внешний забор − это будет первая линия защиты в системе безопасности СурГУ.

Мы уже привыкли к таким контртеррористическим заборам и бетонным блокам вокруг учреждений МВД. Недавно это коснулось и учебных заведений высшего образования МВД РФ. К примеру, филиал Университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя в Свиблово в Москве, где готовят кадры для борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, не только имеет ограждение по периметру и отдельный вход с КПП, но и на фасаде здания демонтировал яркую надпись, извещающую, что в этом здании находится высшее учебное заведение − Университет МВД РФ.

Наверное, многие помнят, как некогда гимназия «Лаборатория Салахова» не имела забора, и обыватели и днем, и ночью ходили под окнами образовательного учреждения и бассейна «Нептун». Теперь ограждение всех школьных учебных заведений − обязательное условие готовности школы для получения лицензии. Видимо, заборы вокруг вузов − это наша новая реальность.

А вот перед городскими архитекторами стоят новые задачи и новые вызовы. Нужен забор для СурГУ? Да, нужен. Так давайте закажем забор и сделаем из него высокохудожественное произведение. Давайте сделаем кованый и литой забор с элементами скульптур и других архитектурных наворотов в старинном стиле. Чтобы на этот «забор» приходили посмотреть и жители города, и туристы, и гости города. Что‑то в стиле таких архитектурных старинных заборов в Санкт‑Петербурге. Это создаст новый облик здания СурГУ. Это привлечет внимание горожан. Это создаст визитную карточку города.

А то, что сооружается сегодня в качестве забора СурГУ, назвать высокохудожественным изделием язык не поворачивается. Единственное, что, возможно, привлекло бы внимание туристов и жителей города − это вышки «а‑ля ГУЛАГ» по периметру территории СурГУ. Впрочем, это из области черного юмора и к нынешнему действу по установке забора вокруг СурГУ отношения не имеет.