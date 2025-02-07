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​Зачем Сургуту скверы

Зачем строить скверы в Сургуте, если ими нельзя пользоваться зимой

​Зачем Сургуту скверы
Фото: siapress.ru

В одном из выпусков «О чем говорят» прозвучала мысль: городу не нужен один большой сквер за 50 млн рублей, лучше построить сотню небольших и уютных зон по всему Сургуту. Однако, глядя на ситуацию с уже существующими пространствами – например, прямо у офиса СИА-ПРЕСС (и, уверена, не только там), возникает ощущение, что городу и этого не нужно. Потому что с тем, что уже есть, справиться не могут.

На днях прокуратура проверила, как убирают снег, и выявила нарушения в работе «Лесопаркового хозяйства». Какой именно сквер не чистили, официально не сообщается, но это и не нужно – достаточно просто выйти на улицу и посмотреть. Например, сквер у Дворца торжеств и территория на пересечении Бульвара Свободы и улицы Ленина. Правда, второе место, как оказалось, пока что даже не передано в ведение лесопаркового хозяйства города.

А это мэрия Сургута отчиталась о проделанной работе после жалоб горожан. Фото: администрация Сургута

Вопрос в другом: зачем строить новые общественные пространства, если зимой (а это, напомним, большая часть года) они просто недоступны? Можно хоть сотню уютных мест сделать, но, если они будут превращаться в сугробы, от этого не станет комфортнее.

Скверы – это не просто скамейки и фонари. Это пространства, которые должны работать круглый год. Значит, нужно прописывать конкретные стандарты по уборке, особенно зимой. Не просто «вывозить снег», а делать это регулярно, а не после прокурорских проверок.

Возможно, «Лесопарковому хозяйству» стоит начать публично отчитываться о своей работе – сколько раз и где они убирали снег, чистили дорожки и следили за благоустройством скверов? Самый простой способ – соцсети. Это не только удобно для горожан, но и отличный шанс показать, что работа действительно ведется.

Однако пока в официальной группе во «ВКонтакте» вместо отчетов о реальном состоянии городских пространств – в основном региональная повестка. А ведь людям важно не только знать, что происходит в округе, но и видеть, что делается прямо под их окнами.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 77, комментариев: 0
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