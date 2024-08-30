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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    576 0
  • ​Украшение города: в Сургуте благоустроили энергообъекты

    ​Украшение города: в Сургуте благоустроили энергообъекты

    Сегодня в 11:29
    52 0
  • Что ждет Сургут: от велосипедных сетей до новых набережных

    Что ждет Сургут: от велосипедных сетей до новых набережных

    Сегодня в 10:59
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​На строчку «Спорт» в окружном бюджете выделено 7 млрд рублей. Их надо распределять эффективно

Провели встречу с директором департамента физкультуры и спорта Югры в Сургуте

​На строчку «Спорт» в окружном бюджете выделено 7 млрд рублей. Их надо распределять эффективно
Фото автора

С целью рассмотрения вопроса развития детского спорта и спорта высоких достижений на территории муниципальных образований автономного округа, в частности города Сургута, инициировал проведение совещания с директором Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Софьей Евгеньевной Конух с участием администрации города и коллег депутатов.

Я как депутат заинтересован в изменении баланса финансирования федераций спорта, которым, на самом деле уделяется не так много внимания, а ведь они воспитывают наших детей и чемпионов региона. В мой адрес часто поступают обращения представителей Федераций с просьбой оказать содействие по финансированию поездок воспитанников на соревнования, улучшении базы спортивным инвентарем. Учитывая тот факт, что в бюджете региона выделено 7 млрд рублей на строчку «Спорт», я попросил пересмотреть критерии распределения этой суммы по муниципалитетам и федерациям, в частности на детский, массовый спорт и спорт высоких достижений.

Также обозначил вопрос увеличения субсидии муниципальным образованиям по развитию спортивных школ, внятных обоснований формирования сумм субсидии, возможности применения KPI, учитывающего показатели успешности тех или иных федераций, для объективного и справедливого финансирования.

Обсудили приказ президента Владимира Путина и распоряжения врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука в части популяризации спорта и использования плоскостных сооружений. В данном направлении существуют ограничения СанПина по использованию подвальных и цокольных помещений образовательных учреждений, а сезонность нашего региона не позволяет использовать плоскостные сооружения круглогодично. Остается и вопрос ответственности, которую несет на себе директор образовательного учреждения, пустивший в учреждение спортивную секцию. Данный вопрос успешно решен в других регионах, в нашем городе, к сожалению, он излишне бюрократизирован.

Пришли к общему выводу, что не все гладко и с инфраструктурой. Город нуждается в поддержке округа. Вопрос емкий, требующий детальной проработки каждого возникающего вопроса. Договорились встретиться еще раз.

Буду вас информировать.

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Сегодня в 11:24, просмотров: 51, комментариев: 0
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