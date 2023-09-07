Пока одни попадают в черный список за упоминание наркотиков, другие – спокойно советуют лечиться соком от онкологии и дышать скипидаром

Понимаю бесконечную заботу о нас, глупых гражданах, со стороны представителей власти, которые блокируют противоречащие законам, правилам морали и здравого смысла сайты, паблики, треки и картинки. Нас ведь, по разумению вышестоящих, может спровоцировать все, что угодно: новость о выпавшем из окна человеке – к совершению суицида, песня с упоминанием наркотиков – к употреблению, и далее по списку.

Но меня смущает одно. Почему при всем вышеупомянутом игнорируется засилье шарлатанов в соцсетях? Я не про каперов и прочих разводил, за них как раз взялись крепко. Я про тех, кто обещает вылечить рак с помощью соков и медитаций, достижения вечной молодости посредством голодания, избавить от мнимых паразитов благодаря сомнительным практикам.

Здравомыслящий человек на это не обратит внимание? Ошибаетесь. У таких блогеров крайне большая и доверчивая аудитория, которая калечит себя и, что самое страшное, своих детей. Один из популярных трансляторов «альтернативной медицины» – Аматуе, она же Валерия Лукьянова. Совсем недавно она посоветовала своим последователям дышать парами ртути и пить скипидар для чистки (видимо, своего организма от признаков жизни). Генпрокуратура и Лига безопасного интернета возмутились, пригрозили проверкой, но… Видео Аматуе до сих пор можно найти во многих соцсетях в свободном доступе.

Хорошо, Валерия сейчас проживает за рубежом, и в нынешних условиях нашей правоохранительной системе сложно добраться до нее. Но у нас есть множество своих, отечественных «специалистов», которые дают не менее вредные советы. Еще и зарабатывают на этом огромные суммы.

Было бы здорово, если бы всякие интернет-дружинники брались за них не только тогда, когда очередная рекомендация шарлатана приведет к чьей-либо смерти.