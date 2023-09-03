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​«Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, за верность нелёгкой профессии»

Сургутян поздравляют с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

​«Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, за верность нелёгкой профессии»
Фото: ru.freepik.com, admsurgut.ru, admsr.ru, dumasurgut.ru

День работников нефтяной и газовой промышленности — особый праздник для Сургута, города, который своим развитием обязан в первую очередь нефтегазовой отрасли. В этот день жителей Сургута и района поздравляют власти.

Андрей Филатов, глава Сургута: «Дорогие земляки! Поздравляю всех сотрудников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Предприятия отрасли – лидеры экономики Югры. Вносят важнейший вклад в жизнь Сургута и региона, в экономическую силу России. Они создают стабильность и развитие нашего автономного округа.

Нефтяники и газовики – всегда надёжные социальные партнёры, крупнейшие работодатели и налогоплательщики. Это все благодаря упорному труду рабочих, инженеров, мастеров, управленцев, руководителей нефтегазовых предприятий.

Благодарим вас за многолетний добросовестный труд, за верность нелёгкой профессии, за ответственное отношение к родному городу. Желаю добра, благополучия, крепкого здоровья и новых успехов в работе!»

Максим Слепов, председатель думы Сургута: «Дорогие сургутяне! В первые дни сентября мы традиционно отмечаем один из главных праздников нашего города - День работников нефтяной и газовой промышленности. Первопроходцы этой отрасли дали вторую жизнь нашему городу и гигантский толчок в развитии Сургута и всей Западной Сибири.

Сегодня этот профессиональный праздник отмечают практически в каждой сургутской семье, потому что у большинства жителей нашего города жизнь связана с добычей, переработкой и транспортировкой углеводородов.

Нефтегазодобыча – очень опасная, но крайне необходимая работа, требующая взвешенного, ответственного и добросовестного подхода. Именно такие качества присущи жителям нашего города, у которых особый – сургутский характер.

Искренне поздравляю всех с праздником. Желаю здоровья, долголетия, процветания и безаварийной работы!

Пусть ресурсы нашей державы будут неиссякаемы, а пути, ведущие к их месторождениям, легкими и доступными!»

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Это настоящий профессиональный праздник нашего района - ведь у нас работает порядка двадцати нефтяных и газовых предприятий, добывается 80 миллионов тонн нефти.

70% нашего бюджета - это платежи и налоги нефтяников и газовиков. Вы, действительно, основа экономики Сургутского района.

Уважаемые друзья, от души поздравляю Вас с профессиональным праздником! Искренне желаю каждому из Вас здоровья, удачи, и благополучия. С праздником!»


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Сегодня в 09:01, просмотров: 279, комментариев: 0
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