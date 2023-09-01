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Патриотичность без альтернатив

Минкульт запретил показ «Барби» и «Оппенгеймер» на больших экранах

Патриотичность без альтернатив
Кадр из «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Минкульт накануне поставил жирную точку в вопросе о том, покажут ли на больших экранах нашумевшие еще задолго до релиза картины «Барби» и «Оппенгеймер». По словам представителей ведомства, такие фильмы не отвечают запросу страны на сохранение «традиционных» ценностей, а увеличение числа кино отечественного производства формирует у молодежи чувство патриотизма.

Наряду с этим совсем недавно Минкульт отозвал лицензию на прокат у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм», правда, только по запросу правообладателя. У зрителей вызвал возмущение тот факт, что один из главных героев насилует пьяную девушку, которую потом выставляют виноватой в случившемся.

Около трех месяцев «Непосредственно Каха. Другой фильм» подкреплял патриотичность российского зрителя. Ведущие персонажи – насильники и воры, действия которых оправдывают почему-то пресловутым «кавказским менталитетом». Очень традиционно. Просто блеск, ничего не скажешь!

Зато Минкульт выкатил перечень фильмов, которые точно подходят под их требования, и посмотреть можно уже сейчас. Это «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». Выбора хоть отбавляй.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 86, комментариев: 0
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