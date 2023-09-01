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​«Школьный сезон принесет новые открытия, знания, важные жизненные уроки…»

Юных сургутян поздравляют с Днем знаний

​«Школьный сезон принесет новые открытия, знания, важные жизненные уроки…»
Фото: ru.freepik.com, admsurgut, admsr.ru, dumasurgut.ru

Сегодня — 1 сентября, День знаний. В школах начинаются традиционные линейки, на которых юных сургутян поздравят педагоги. К их словам присоединяются и власти города и района.

Андрей Филатов, глава Сургута: «Дорогие ребята! Уважаемые учителя, родители!

Учеба начинается с первого звонка. Особое волнение у первоклассников. Школьный сезон принесет новые открытия, знания, важные жизненные уроки. Рядом с учениками на каждом этапе будут учителя.

Желаю вам, ребята, быть прилежными учениками и взять максимум знаний за этот учебный год. Пусть он запомнится большими достижениями, яркими событиями и добрыми переменами.

С Днем знаний, дорогие друзья!»

Максим Слепов, председатель думы Сургута: «Дорогие школьники, студенты! Уважаемые родители, учителя, ветераны педагогического труда! Искренне поздравляю всех с началом нового учебного года.

1 сентября - волнующий, светлый праздник для первоклассников и первокурсников, день, полный ожидания и надежд для будущих выпускников, долгожданных встреч для всех школьников и студентов.

Каких бы успехов ни достигал человек, восхождение к ним начинается в школе. Именно здесь мы постигаем мир и самого себя, учимся любить родной край, обретаем настоящих друзей.

Уважаемые учителя, преподаватели, классные руководители, перед вами стоят важные и ответственные задачи – раскрыть способности каждого ученика, воспитать достойное поколение патриотов нашей Родины, подготовить ребят к выбору будущей профессии. Желаю вам успехов на этом ответственном и важном пути, профессионального роста, талантливых и благодарных учеников.

Дорогие родители, верьте в своих детей, и тогда вы обязательно будете гордиться их достижениями!

С Днем Знаний! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость от новых достижений и важных открытий! Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мира!»

Андрей Трубецкой, глава Сургутского района: «Друзья! Начинается новый учебный год для всех школьников и студентов Сургутского района, их родителей и педагогов. Это всегда волнительно! Школьники и студенты сядут за парты, а для педагогов и родителей начнутся хлопоты.

Желаю каждому ученику в этом году интересной и насыщенной учебы, ярких событий в жизни. Педагогам и родителям терпения и любви к своим детям.

С праздником, с Днем знаний!»


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Сегодня в 09:12, просмотров: 60, комментариев: 0
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