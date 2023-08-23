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​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства

Впечатления от хода благоустройства в новом сургутском парке в микрорайоне 20А

​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства
Фото автора

В смешанных чувствах остался от общественной приемки работ по благоустройству сквера в микрорайоне 20А. Это между зданием ГИБДД на 30 лет Победы и микрорайоном «За ручьем» на Университетской. Почему?

Потому что я помню эту площадку с ее плюсами и минусами. Минусы: площадка исторически была заболочена, тучи комаров, изрядно загажена (превращена в помойку), встречались бомжи-алкаши-наркоманы. Плюсы: это был настоящий кусочек леса в центре города, где много деревьев, узкие уютные тропинки, пение птиц и раздолье для «собачников».

Первое впечатление от прошедшей инспекции: а зачем нас, собственно, пригласили? Тут же ничего не доделано? Представитель «Управления капитального строительства» Алексей, красивый благожелательный мужчина, рассказал, что это приемка «второго этапа» работ, что специально взаимодействие с общественностью выстроено таким образом, чтобы пожелания и замечания можно было учесть в процессе.

Рассказал, что почва на участке сложная, поэтому дорожки проложены «усиленные», чтобы плитка не играла и не расходилась. На вопрос, почему в ней такие щели, ответил, что это сделано специально для «усадки», в дальнейшем стыки будут проработаны. Рассказал, что предусмотрена дренажная система для отвода воды, чтобы во время таяния снега не происходило заболачивание и не подгнивали корни деревьев.

Извинился, что в парке довольно много мусора, как строительного (это объяснил тем, что работы пока продолжаются, поэтому, в том числе, не все из срубленных деревьев успевают убрать), так и бытового. Но по поводу бытового претензии, пожалуй, все же не к строителям, а к местным жителям, которые продолжают активно пользоваться парком, несмотря на строительство, а урн тут пока нет. Также Алексей рассказал, что в парке планируется обустройство площадки для выгула собак, сцены, установка малых архитектурных форм и освещения, биотуалетов – но эти работы запланированы уже на следующий год.

У присутствовавших на приемке общественников возник вопрос, почему на проложенных дорожках не предусмотрены «карманы» для скамеек и мусорных корзин. Представители администрации сослались на то, что это не предусмотрено планом обустройства. От общественников сразу поступило предложение: ну, раз мы находимся на «промежуточной» приемке, то скорректируйте план. Муниципальные служащие от прямого ответа, будет ли это сделано, уклонились. Насколько я понимаю, там есть какие-то сложности с федеральным законодательством в части внесения корректировок в утвержденные проекты.

Присутствовавшая на приемке Александра Нуриева (председатель ОД «Дай лапу» – прим. ред.) задала вопрос о целесообразности ширины «неосновных» дорожек в сквере. Если относительно центральных аллей вопросов не возникло: все понимают, что они будут активно использоваться как своеобразная «магистраль», в том числе, для колясок, велосипедов и самокатов, то насколько целесообразна вырубка и дальнейшая высадка цветов на бывших тропинках, ведущих в укромные уголки сквера? Это большой вопрос.

Надежда Болдырева (председатель ТОС «Согласие» – прим. ред.) выразила особую озабоченность сохранностью существующих в сквере зеленых насаждений, и высказала пожелания, чтобы в процессе доведения работ до логического завершения и необходимого «гигиенического прореживания» каждое дерево было профессионально оценено на возможность сохранения. И чтобы необходимая оценка была сделана и для текущего состояния почв, чтобы деревья не погибли через 2-3 года из-за нарушения существующей экосистемы.

А я, повторюсь, остался в смешанных чувствах. Как противник «экопарков», но сторонник «кусочка естественного леса в каждом районе», мне было грустно от того, что я увидел. Но, возможно, это просто потому, что у меня другое видение. Хочется надеяться, что высказанные пожелания общественников будут учтены. Но для этого обязательно нужно направить письмо с документально оформленными замечаниями в администрацию. Возможно, этим займется ТОС «Союз» – территория относится к их территории, им удобно держать это дело на контроле.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 92, комментариев: 0
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