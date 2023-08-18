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​Непаханое поле

Северная идентичность – бездонный колодец для развития туризма в Югре

​Непаханое поле
Фото admhmao.ru

Два слова о разведении в Югре северных оленей, о чем написала коллега Алена Кожевова и на что отреагировал наш читатель Александр Коновалов. Начну чуток издалека. В позапрошлой жизни, когда все было очень хорошо, и Россия с беспрецедентным дружелюбием и радостью принимала гостей со всего мира, мы с друзьями совершили большую поездку по Центральной и Северной Европе. В один день мы гуляли по Стокгольму, зашли в туристический исторический центр, и засели поесть в одной ничем не примечательной кафешке.

Мой глаз упал на какое-то блюдо из оленины. Сейчас не вспомню, что это было, но четко могу сказать – это было невероятно вкусно, я даже с официантом поделился этой радостью и попросил передать мое почтение повару. Тогда у меня промелькнула мысль – интересно, почему же я впервые попробовал такую прекрасную оленину не в родном Сургуте, а в тысячах километрах от него.

Поправьте, если ошибаюсь. Но мне кажется, что оленина в Сургуте и Югре – это что-то из премиум-класса. Лично я, кажется, что-то подобное видел в «Медвежьем угле» – скажем прямо, далеко не общедоступное кафе. Во всех остальных местах общепита (а я был довольно активным их пользователем в бытность жизни в Сургуте) я блюд из оленины не встречал, хотя допускаю, что где-то в ресторанах покруче она вполне могла быть.

То есть, будучи туристом в Стокгольме, поесть классное блюдо из такого «аутентичного» мяса вполне можно в обычном небольшом ресторанчике в историческом центре без претензий на элитарность. А турист в Сургуте такой привилегией не обладает. Хотя мы так страшно гордимся наличием стойбищ и промыслов и всем таким. Странно.

Наверное, большую роль в этом сыграло наше ресурсное благословение / проклятие. Зачем вообще хоть чем-то заниматься и развивать, когда есть нефть? Но, как показывает практика последних полутора лет, на сырье надейся – а сам не плошай. Могу только согласиться с уважаемым Александром Коноваловым и констатировать – в сфере традиционного северного хозяйствования, оленеводства, рыбы и дикоросов у нас не то, что непаханое поле. К этому полю еще даже работник с плугом не приблизился – он пока из земли черную жижу ковыряет.


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Сегодня в 13:13, просмотров: 210, комментариев: 0
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