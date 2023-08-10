Правильно организованная уличная торговля станет отдушиной для многих сургутян

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал свежий выпуск «О чем говорят», посвященный уличной торговле. Приводим его мнение с редакторской правкой.

Людям, запертым в городские «муравейники», нужна хоть какая-то отдушина. Так что в случае с уличной торговлей чиновникам нужно переступить через себя и разрешить все, что не запрещено законом. Более того, возглавить этот уличный торговый процесс. А форм такого процесса – вагон и маленькая тележка.

Ярмарка выходного дня. Когда на центральных улицах во всех частях города монтируются быстровозводимые (нет не спортзалы) торговые ряды из сборных арочных конструкций-навесов от солнца и дождя, внутри монтируются прилавки, устанавливаются контрольные весы, устанавливаются передвижной пост полиции и – велкам, частники, со своим товаром на этот «рынок».

Можно сделать специализированные «блошиные рынки»: или только продуктовый, или только вещевой (где можно приобрести все – от гвоздя до антиквариата), или смешанный. Есть два места, где это сделать просто необходимо сейчас. У «Агентства воздушных сообщений» на проспекте Ленина, у «Восхода» и на «Строителе». А в принципе необходимо не менее десяти таких точек разрешенной уличной торговли выходного дня.

«Центральный рынок» – место не проходное и не пользуется популярностью у жителей города. Скажете вы, мол, это возврат к 90-м, когда по улицам города торговали с ящиков. Да, мы переболели этой болезнью. И советскими вещевыми рынками на месте ИКЦ «Старый Сургут», и рынка автозапчастей на «Геологов». Помнится мне и торговля с ящиков на ул. Севастопольской и Пермякова в Тюмени 1992-1994 гг.

Но друзья! Это совсем другое. Это были челноки, это был бизнес ради выживания, ради того, чтобы не умереть с голоду. Правда попадались там и торговали интеллигентные люди каким-то антиквариатом, и гаражники, и пенсионеры с какими-то б/у сантехникой и электрикой, и ягодами, и грибами, и пучками морковки, укропа, цветами с дачи. Но тогда в основном – это был дикий, ужасный, беспощадный уличный рынок с рекетирами, наперсточниками и прочими криминальными личностями. Сегодня страница эта перевернута.

Теперь пришла пора цивилизованной и организованной сверху уличной торговли. Как во все мире это происходит, и там чиновники считаются с установкой людей побыть раз-два в неделю, месяц или в год уличным торговцем. Не просто покупателем, а именно торговцем. Постоять на улице, пообщаться с проходящими людьми, подышать свежим воздухом и насладиться солнечной погодой. Это же такой кайф.

Мне пришлось посмотреть как-то на этот процесс уличной торговли в Римини. Там муниципалитет еженедельно по средам и субботам организовывает в историческом центре уличную торговлю. Просто отдает пространство для уличной торговли всем делающим, и нужно это видеть, как люди не просто угрюмо торгуют, а отдыхают, общаются, радуются, разговаривают с покупателями, наслаждаются хорошей погодой и жизнью. Для них казалось, что продадут они или не продадут свой частный товар, было не важно. Важен был сам процесс.

И, наконец, нельзя забывать о том, что мы живем в национальном округе, где тысячи семей ханты живут за счет даров природы и традиционного оленеводствам. Им-то уж чиновники должны дать возможность цивилизованно торговать. Смотрите – один олень дает 45 кг мяса. А в стаде у семьи ханты 300 оленей и живет он в основном за счет продажи оленины. Как организована логистика оленины, дикоросов, грибов от стойбищ до прилавка в городах? А никак. По крайней мере, редко, но можно увидеть в Сургуте уличного торговца в национальной одежде на Ленина или на Строителе. С этим надо что-то делать. Хотя решение вопроса уличной торговли лежит на поверхности. Его нужно чиновникам только возглавить. А все остальное решат люди.