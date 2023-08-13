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Исторические и тематические маршруты – хорошая находка для улучшения городской среды

​Идите и обрящете
Фото siapress.ru

Маленькое урбанистическое наблюдение выходного дня. Увидел у бывшего сургутянина и блогера Евгения Ярового, который переехал в Нижнекамск, новость про создание в этом городе тематических трамвайных «Нефтехимических маршрутов». Их создает активно работающий там СИБУР в союзе с местной администрацией. В частности, только что был запущен «Менделеевский» маршрут, посвященный нашему великому соотечественнику-ученому. Там можно будет кататься и узнавать какие-то факты про Дмитрия Ивановича, его биографию и достижения. Это третий подобный трамвайный маршрут в Нижнекамске.

Фото vk.com/wall-75512463_81268

Надо сказать, что разнообразные тематические маршруты – довольно интересная штука, позволяющая оживить некоторое пространство. Близкий к нам и довольно удачный пример исполнения – экотропа «ЧелоВечность» в Барсово. Вроде историческое место, где еще копаться и копаться археологам, и где практически невозможно проводить какие-то работы из-за многочисленных ограничений, но ему смогли найти подходящее культурное, средовое и техническое оформление. Получается нетривиальный музей под открытым небом, одновременно доступный и специалистам, изучающим местные древности, и обычным посетителям, которые к этой истории могут прикоснуться.

В том же направлении двинулась и сургутская администрация (вот она, прелесть конкуренции между муниципалитетами!), которая в ближайшее время создаст историческую тропу «Сургутский кремль» в районе Мемориала Славы. Соответственно, это должно благоприятно повлиять на среду в 10-11 микрорайонах, сделать их более красивыми, живыми и посещаемыми.

Надо предполагать, что это – не последние подобные инициативы. Сургуту сам бог велел, как условному Нижнекамску, запустить хотя бы пару-тройку исторических автобусных маршрутов. Да и для пешеходных троп у нас есть все необходимые «подсказки» – майрорайоны Нефтяников, Геологов, Энергетиков и Строителей буквально напрашиваются на создание соответствующего их истории публичного контента, который будет привлекать как местных жителей, так и потенциальных туристов. К тому же это потребует в основном творческой и организационной работы, денег на это много не уйдет, в отличие от той же «ЧелоВечности» с ее сложным и зарегулированным пространством.

Пару лет назад блогер и урбанист Аркадий Гершман в интервью siapress.ru говорил, что в любом городе можно разнообразить и сделать интересным довольно быстро и без особых затрат. Всяческие тропы и маршруты – один из явно действенных способов, одновременно позитивно влияющих на среду и создающих новые точки притяжения. Надо пользоваться.


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Сегодня в 00:09, просмотров: 82, комментариев: 0
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