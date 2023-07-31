Чем ужасен законопроект о лишении свободы за взятки до 10 тысяч рублей

Наши бравые парламентарии хотят лишать свободы до трех лет за дачу и получение мелких взяток – в размере до 10 тыс. рублей. Кроме того, к нарушителям планируется применять такую меру, как конфискация имущества, что позволит, по мнению авторов законопроекта, компенсировать ущерб потерпевшим. Вот смотрю я на подобные сырые законотворческие пассажи и дивлюсь умению некоторых бессмысленно тратить бюджетные (народные) деньги.

Дело в том, что в наших реалиях этот закон имеет все шансы уйти в народ как «закон о мести», став инструментом сведения счетов на бытовом уровне между враждующими соседями, конкурирующими коллегами или, например, недовольными мамочками. Это, к слову, не первая инициатива, стимулирующая доносы в и так поляризованном российском обществе. Вот и все.

Во-вторых, у нас есть обычай благодарить тех же врачей или учителей. Именно благодарить, в чем я лично не вижу ничего зазорного. Такова устоявшаяся традиция. Благодарить врача, если он добился очень хороших результатов и ему искренне признательны. Благодарить воспитателя, с которым ваш ребенок проводил целые дни в течение нескольких лет.

Разумеется, проблему низовой коррупции необходимо решать. Я полностью поддерживаю желание избавиться от реальных мздоимцев и взяточников, которые есть и в вузах, и в других организациях. Но! Как в законопроекте прописана разница между вымогательством и свойственным нашей ментальности желанием отблагодарить? Как размежевать в правом поле преподавателя в вузе, который не принимает экзамена без взятки – а такие тоже есть, и мы все прекрасно знаем об этом, – и учителя, которому класс «сбросился» на подарок в конце 11 класса?

Ну, и чего теперь? Учителя и врачи, которые получают совсем немного, будут бояться собственной тени? Зачем это делать? Что это за подкармливание кровожадности в нашем обществе? Что оно даст?

Вижу в этом не плюсы, а сплошные минусы. Чего хотят добиться законотворцы? Нулевой терпимости к коррупции? Едва ли угроза в виде 3 лет с конфискацией решит кардинально исконную нашу проблему. А вот еще один инструмент для сведения счетов – пожалуйста! Сколько мы боремся со злоупотреблениями более-менее централизованно? С XVIII века? Успех налицо и на вопрос: «Что делают в России?» бессменно отвечает Николай Михаилович Карамзин: «Воруют».

Цивилизованный мир стремится к сокращению числа статей, связанных с лишением свободы, заменяя меру пресечения на более действенные наказания. Доказано, что тюрьма еще никого не перевоспитала. Она либо ломает личность, возвращая обществу психологически покалеченного человека, либо затягивает его. Напоминаю, что пенитенциарная система финансируется из бюджета. Можем ли мы себе позволить сейчас роскошь увеличения расходов в этой области вместо, к примеру, повышения оплаты труда тем же врачам или улучшения условий их работы?

Не наблюдаю в России переизбытка врачей, учителей, слесарей, чтобы так ими разбрасываться, уж простите за профдеформированный взгляд экономиста и патриота. Полстраны будет сидеть, а полстраны их будет охранять? Такова модель экономического роста?