Премьера двух кинохитов в России состоится — но не сейчас. И в неважном качестве

«Барби» и «Оппенгеймера» покажут в России не раньше осени, пишут «Ведомости», — и это будут не кинотеатральные, а онлайн-версии. То есть прокатчики подождут, когда картины выйдут на стриминговых (?) сервисах, скачают и переведут, потому что казахстанские и прочие поставщики высококачественных версий для кинотеатров были вычислены правообладателями и, видимо, получили по рукам.

Надеваю белое пальто, чтобы сказать: это, конечно, полный позор. Своровать хорошую вещь нам не удалось — так мы подождем и украдем то, что похуже.

Вопрос «А зачем вообще идти на киношку, которую нам не хотят показывать» оставляю за скобками — во-первых, каждый решает сам, во-вторых, нам и Netflix с hulu ничего показывать не желают, а мы дома качаем и смотрим. Я накануне, например, восхитился пиратской «Футурамой». Слушаю не менее пиратских Blur, которых нет в российских музыкальных стримингах. Да примеров масса.

Да, это такой разбор сортов некоей коричневой субстанции, но все же одно дело — домашнее скачивание с трекера, другое — неприкрытое массовое, вполне официальное пиратство на уровне кинотеатров. Качаем онлайн-версии, хорошо. А закроют интернет (причем сделают это не их злые правообладатели, а наши еще более злые законодатели, конечно) — будем показывать экранки! На большом-то экране. Постмодернизм в действии.