Как в Сургуте обсуждаются корректировки автобусных маршрутов

В Сургуте прошло очередное заседание комиссии по изменению маршрутной сети общественного транспорта, где обсуждалась корректировка автобуса №10. Публикуем краткую стенограмму, подготовленную экспертом ОНФ Кириллом Акинцевым, чтобы отразить ход и содержание этой встречи.

Присутствовали:

Анна Коршунова, заместитель директора департамента городского хозяйства, сотрудники администрации

9 жителей города по списку, 4 не записались; среди слушателей 19 человек.

ПРОЛОГ

<Зал заполняется>

Задаются вопросы, почему администрация Сургута не общается с жителями, нет встреч с главой города. Администрация отвечает, что общение осуществляется посредством горячей линии и СМИ. В зале раздают схему презентации маршрута №10. Жители говорят, что помимо маршрута №10 хотят обсудить и другие маршруты. Администрация говорит, что это не входит в повестку. Жители говорят, что вопросы, тем не менее, требуют обсуждения.

Жители говорят, что каналы распространения информации недостаточны, необходимо привлекать ТОСы, использовать вайбер-каналы для всех заинтересованных, публиковать информацию в автобусах, на остановках. Высказывают недовольство тем, что требуются пересадки, что с началом учебного сезона возникнут проблемы, как детям добираться в школы. Администрация говорит, что в школах проведены опросы среди родителей, какие маршруты востребованы, эта информация учтена при разработке маршрутов. По поступившим замечаниям вводятся новые маршруты. Комментарий из зала, что проблематично добраться до травматологии и прокуратуры Сургута.

НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ

Коршунова А.Е.: Добрый день! На заседании присутствуют представители администрации Сургута, депутат города Сургута, представители общественного совета по вопросам ЖКХ, Народный фронт и приглашенные жители, а также представители СМИ. В повестке дня на рассмотрении один вопрос, изменение маршрута №10.

20 мая через социальные сети и центр приема обращений горожан поступило 5831 сообщение, из них 392 (около 7%) по просьбе внести изменения в маршрут №10. Рассмотрев обращения, предлагаем корректировку маршрута №10.

<Озвучены подробности движения маршрута №10, озвучено, что маршрут не будет заезжать непосредственно к главному корпусу Университета, студентам будет необходимо пройти пешком от остановки «Горвоенкомат» (примерно 5 минут пешком через мост) или остановки «Газпром» (примерно 8-10 минут пешком с учетом светофора)>. Нумерация данного маршрута не изменяется.

Комментарий из зала: тут самое важное сообщение с поселком Финский, как было раньше, так что возвращение маршрута – это хорошо.

В зале – обсуждение маршрутов 22 и 26.

Коршунова А.Е.: Если по данному маршруту возражений и замечаний нет, в ближайшее время будет запущен вопрос о его дополнительном финансировании.

Комментарий из зала: Поясните, пожалуйста, если идет речь о возвращении прежнего маршрута, почему требуется дополнительное финансирование?

Коршунова А.Е.: В настоящее время протяженность маршрута 25 километров, после изменения она составит 28 километров.

Вопрос выносится на голосование, большинство голосует «За».

Народный фронт: поскольку в информационном письме не было сказано, что речь на комиссии будет идти только об изменении маршрута №10, предлагаю проголосовать за рассмотрение других маршрутов. Кто «За»?

Большинство голосует «За».

Коршунова А.Е.: Чтобы было продуктивно, выступаем по одному, четко озвучиваем, по какому маршруту вносится предложение. Или какие изменения. Реплики в стиле «Верните все» прошу не озвучивать.

Первый выступающий: Я мама двоих детей, у них специфические заболевания, до детских садов мы добирались от района Вершины до района «Строитель» на маршрутах «5а» и 14-й. Сейчас эти маршруты убрали, сейчас мы добираемся пешком. Для ребенка-инвалида 2,5 километра пешком – это очень много. Такси стоит 380 рублей, и это еще не зима. Дополнительные занятия (ул. Республики, 67) для нас теперь тоже стали недоступны.

Коршунова А.Е.: Маршруты 27 и 37 на улицу Республики вам не подходят?

Первый выступающий: До района «Строитель» нам актуальнее.

Коршунова А.Е.: Данный вопрос требует проработки, мы его решим.

Второй выступающий: Здравствуйте, я работаю на станции переливания крови. (Остановка ДК «Строитель»), исторически это одна из ключевых транспортных точек города, откуда можно было добраться во все прочие районы: ЖД-вокзал, НГДУ, Мелик-Карамова, «Старый Сургут»… Вот на «Старый Сургут» сейчас ни одного автобуса нет! Только маршрутное такси (№31) на 14 мест, которое всегда заполнено! И это сейчас, летом! Когда нет ни школьников, ни студентов! Это хорошо, что 10-й маршрут возвращается – с улицей Гагарина сообщение будет, спасибо. Но этого недостаточно. Также необходимы маршруты на новый роддом, ГПЦ.

Коршунова А.Е.: Маршрут 37 обеспечит сообщения от «Строителя» с улицей Пушкина, Профсоюзов, Островского, 50 лет ВЛКСМ, ул.Энергетиков, ул.Майская.

Второй выступающий: А как сейчас добираться от «Старого Сургута» до «Изумруда»? Раньше был маршрут №1.

Коршунова А.Е.: Маршрут №47 вас не устраивает?

Народный фронт: Позвольте вставить ремарку? Маршрут №1 – старейший маршрут Сургута, появился в 1958-м году, а статус города Сургут получил в 1965-м. Этот маршрут – один из символов города. Стоит рассмотреть его возвращение.

Третий выступающий: Нужен маршрут от Дзержинскогодо Травматологии. Мы пенсионеры, нам по 70 лет, нам сложно пешком добираться. К травматологии идет только 99-й маршрут, он ходит очень плохо. Он периодически сходит с рейса к тому же.

Коршунова А.Е.: Новый 27-й маршрут вам подойдет. Он Из НГДУ через Ленина на 50 лет ВЛКСМ.

Вопрос из зала: А можно добавить 95-й?

Коршунова А.Е.: Вопрос сейчас рассматривается.

Четвертый выступающий: У нас остановка «УТТ-1», там два дома по десять подъездов. Все автобусы проходят по улице Билецкого. Мимо нас проходит 16-й. По выходным многие родители с детьми едут в район парка Нефтяников. Уже от «Восхода» автобус идет пустой: на этой остановке все обычно выходят и дальше идут пешком. Мы бы хотели скорректировать маршрут.

1)<предложены корректировки маршрута, Администрация попросила предоставить схему>;

2)<задан вопрос, почему все маршруты идут по улице Ленина, Администрация ответила, что от жителей поступало много запросов на корректировку именно по данной улице>;

3)Администрация Сургута пообещала проработать заданные вопросы.

Пятый выступающий: <Озвучена петиция от инициативной группы сургутян администрации Сургута о необходимости большей открытости власти, восстановлении прежней схемы транспортного сообщения, транспортных карт для пенсионеров, необходимости установки информационных табло на остановках, установке общественных туалетов в городе (в том числе на остановках), разработке эффективной схемы оповещения сургутян об общественном обсуждении общегородских проблем> - см.документ «Петиция». Петиция передана А.Е.Коршуновой>.

Шестой выступающий: Я представитель многодетных мам 25-го микрорайона.

1) <Озвучены замечания к упразднению маршрута №19, необходимость рассмотрения маршрута сообщением 25-микрорайон – НГДУ, необходимость сообщения с «Сити-Моллом»>;

2) <Озвучены предложения по корректировке маршрута, соответствовавшего существовавшему ранее маршруту 5а для движения по проспекту Пролетарский>;

3) <Озвучены замечания по поводу долгого ожидания автобусов>;

4) Выражена благодарность Администрации за 32-й маршрут, два человека из зала присоединились;

5) <Предложения в письменном виде переданы Коршуновой А.Е.>

Седьмой выступающий (тезисно): 1) Почему час в дороге? Эти маршруты не для людей, они воруют время, следовательно, они воруют жизнь;

2) Исторические маршруты росли вместе с городом, они сочетают и воплощают собой рациональное, отражают реальную жизнь;

3) Зачем делать новое, почему не адаптировали старое?

4) Было сломано! А теперь восстанавливается;

5) Тут вина даже не администрации, а того человека в Петербурге, кто проектировал;

6) Зачем так проектировали? Думали о деньгах, а не о социальной составляющей;

7) Было нормально!

8) <Предложение о корректировке маршрута №22, чтобы заезжал в Леруа Мерлен и упрек администрации, что не ведут работу в этом направлении>.

Ответ администрации, что они не в курсе, к ним никто по этому поводу не обращался.

Восьмой выступающий: Я представитель сургутского музыкального колледжа, нашим студентам жизненно необходимо добираться до ДК «Строитель», с которым у нас соглашение о сотрудничестве. Раньше это осуществлялось маршрутом №3 от улицы Энтузиастов, а обратно маршрутом №2.

Коршунова А.Е.: Ваш вопрос полностью решен вводом маршрута №37.

Девятый выступающий:

1) <Озвучено предложение по маршруту №61>;

2) <Озвучена претензия, что на остановках неинформативные схемы движения автобусов: нужна большая понятная общая карта сообщения, чтобы понять, как пересаживаться>;

3) <Озвучено предложение расклеивать объявления о корректировках маршрутов на остановках>;

4) <Озвучен тезис, что на длинных маршрутах необходимо увеличить количество автобусов, чтобы сократить время ожидания>;

Коршунова А.Е.: При обсуждении корректировок маршрутов происходит обзвон граждан, они приглашаются на комиссии.

Шестой выступающий:

1) <Озвучен тезис о необходимости увеличения времени действия пересадочного тарифа с 45 минут до 60>;

2) <Задан вопрос о технологии учета времени действия пересадки: при входе в автобус или при выходе>

Коршунова А.Е.: Был проведен анализ, сколько людей раньше ездило на автобусах с пересадками. Получается, раньше они платили за проезд дважды. С введением новой пересадочной системы им получается даже выгоднее, потому что не нужно платить второй раз. Этот вопрос очень тщательно прорабатывался, поэтому 45-минутный интервал рассчитан не просто так.

3) <Озвучено пожелание рассмотреть сообщение 25-микрорайона с Филармоний, ранее маршрут №4>.

Пятый выступающий: <Задан вопрос об интеграции в одну схему автобусов и маршрутных такси, приведен в пример опыт Тюмени>;

Коршунова А.Е.: <Суть: это особенности организации регулируемых и нерегулируемых тарифов>.

Девятый и шестой выступающие:

1) <Озвучен вопрос о времени действия пересадочного о технологии учета времени действия пересадки: при входе в автобус или при выходе>;

2) <озвучены сложности пользоваться пересадочными тарифами, когда одной картой оплачивается несколько человек – проезд детей>;

Коршунова А.Е.: <Отметила, что, по всей видимости, все желающие уже высказались, вопросы и выступающие пошли по второму кругу; поблагодарила за встречу; попрощалась в связи с необходимостью удалиться по служебным делам>

КОНЕЦ ВСТРЕЧИ