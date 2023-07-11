Отучившись в Сургуте, индийцы возвращаются домой на престижную работу

В мединституте Сургутского университета обучаются индийские студенты. Все они вернутся домой, имея на руках диплом – путевку в хорошую обеспеченную жизнь в своей стране, где профессия врача настолько престижна и высокооплачиваема, что человеку с медицинским дипломом присваивают пожизненный почитаемый статус «доктор».

В отличие от России, где большинство выпускников школ поступают в российские же вузы, в Индии широко распространена практика получения высшего образования заграницей. Связано это с огромной конкуренцией в родной стране, нехваткой вузов. Из-за близких, более чем полувековых связей России (и вообще всего постсоветского пространства) и Индии поток студентов к нам идет постоянно. Платят за свое обучение сами студенты. К слову, плата за образование в России в разы меньше, чем в той же Великобритании, с которой у Индии также особые отношения, и это немаловажное обстоятельство сильно влияет на выбор индийских абитуриентов.

Кем они становятся, вернувшись на Родину? Какова их дальнейшая судьба? Как российское образование влияет на их последующую профессиональную деятельность? Случай представил ответ на этот вопрос.

На просторах интернета познакомилась с Рахулом Соланки, доктором медицины, сотрудником одного из научно-исследовательских клинических центров по безопасности лекарственных препаратов в Ахмедабаде. Это пятый по величине город в Индии и первый в штате Гуджарат. Именно в нем сконцентрированы основные фармацевтические компании страны. Город бурно развивается, превращаясь в научно-образовательный мегаполис с хорошими дорогами и небоскребами, метро. Добавьте к этому дружелюбный народ и свои культурные обычаи, кухню… впрочем, обо всем по порядку.

Итак, Рахул Соланки учился в Симферополе, в Крымском государственном медицинском университете. Он из образованной интеллигентной семьи, отец занимался юридической практикой. Как и все студенты, Рахул усердно изучал медицинскую науку, учил русский язык, не забывал про спорт, плавание, и… полюбил русскую баню с вениками. Единственное, что его отличало от других индийских студентов – так это то, что во время летних каникул он не возвращался домой, а оставался работать на дежурствах в больнице.

После окончания учебы Рахул вернулся в Индию, где ему предстояло подтвердить квалификацию. Первым шагом является успешное прохождение отборочного экзамена Медицинского совета Индии (FMGE), после чего необходимо пройти годовую интернатуру в индийских госпиталях в соответствии с рекомендациями правительства. После завершения интернатуры выпускник получает регистрацию и может найти работу.

Но годы тяжелой работы в больнице позади. Сейчас большая часть рабочего времени Рахула Соланки проходит дистанционно, и это, безусловно, умственная работа. Рахул заработал собственным трудом большую современную квартиру, у него крупный участок под будущий дом. Он любит путешествовать, наслаждаться ходьбой, потому что только пешим шагом, по его мнению, можно познавать мир во всех красках, слушать музыку, любоваться природой гор. И говорить, по крайней мере, на трех языках. Жить свободно, несмотря на то, что работать приходится до сих пор сейчас напряженно. Ну, это скорее уже индивидуальная привычка.

Медицинская сфера – это очень интересно, говорит Рахул, – каждый день можно научиться чему-то новому: «Когда я работал в больнице, я был просто обязан узнавать все новое, чтобы помогать нуждающимся людям. Сейчас моя работа построена также на поиске , но гораздо большей информации».

Посмотрите внимательно на своего вгрызающегося в науку упорного индийского однокашника. Возможно, это и есть будущий Рахул. Возможно, он сейчас не очень хорошо говорит по-русски. Но через какое-то время вы будете учить английский, чтобы общаться с ним и узнавать что-то новое в своей профессии.