Сургуту нужно плотно заняться туристической инфраструктурой и начать с Дома пионеров

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о прибытии в Сургут круизного лайнера «Северная сказка».

Лед тронулся! «Туристическая революция», о которой все время говорили чиновники Югры, свершилась. Еще в 2022 году этот круизный лайнер бороздил реки европейской части России, и вот через год он работает у нас на Оби и Иртыше. Для этого ему пришлось пройти морским путем на буксире по Белому, Баренцеву, Карскому морям, Обской губе до Салехарда. И вот с 2023 года он начинает круизы на реках Оби и Иртышу.

Кстати, этот круизный лайнер построен в 1957 году на верфи в ГДР, где и получил название, естественно, «Карл Маркс». Как видите, и тоталитарные режимы СССР и ГДР клепали круизные речные суда. Что такое круизный лайнер «Северная сказка»? Судно средних размеров, вмещает 130 пассажиров. Соотношение числа пассажиров-туристов к обслуживающему персоналу и команде – 2:1. Для круизов на Оби и Иртышу на судне проведены работы по повышению его комфортности.

С судном все понятно. Но что же ждет речных туристов на «земле»? Я не буду говорить за Тобольск, за Ханты-Мансийск, за Березово и за Салехард. Этим городам есть что показать. Переживаю за Сургут. Сможет ли наш город стать туристической «вишенкой на торте» для туристов в их в 11-дневном круизном путешествии по рекам Оби и Иртышу? Знаете ли, туристы на круизных судах, люди щепетильные и платить здесь 115 тысяч рублей на двоих, чтобы посмотреть спальные районы Сургута и чадящие трубы двух ГРЭС – это как бы смешать «ложку дегтя с бочкой меда». Этого «добра» у туристов и дома хватает. «Чего же ехать за семь верст – киселя хлебать?».

Ну, да ладно. Покажем пока то, что есть. А себе на заметку возьмем отзывы первых круизных туристов о Сургуте. И, засучив рукава, не на словах, а на деле начнем создавать туристическую инфраструктура города. И первым объектом должен стать Дом пионеров. Почему? Потому, что путь речных туристов в городе будет непременно пролегать мимо этого запрошенного старинного исторического здания. Закрывать его щитами или маскировочной строительной сеткой как-то неприлично. Поэтому надо его реставрировать, чтобы дать возможность гиду начать рассказ об истории города, с показа этого здания. Как минимум, из окна туристического автобуса.

Ибо ничего из старины в городе не сохранилось. Это беда города. «Новодел» ИКЦ «Старый Сургут», вряд ли сможет конкурировать даже с тем же Домом пионеров. Можно было бы, конечно показать, будущий музей Тюменского БАМ (как звучит!) в старом здании ж/д вокзала. Но, увы и ах – снесли его, не дождавшись круизных туристов. Не водить же туристов по местных музеям – это довольно скучноватое занятие. Им же туристам с реки, что надо? Им надо показать «картинку» из окон туристических автобусов. Им нужна архитектура и история города, застывшая в дереве и в камне. Впрочем, это суждение местного обывателя, который теряется всегда когда возникает вопрос: куда везти гостей, чтобы показать город привлекательным.