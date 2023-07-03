Речной маршрут круизного лайнера «Северная сказка» объединил Ямал, Югру и Тюменскую область

Самое большое пассажирское судно в истории судоходства Обь-Иртышского речного бассейна – теплоход «Северная сказка» круизной компании «Созвездие» − пришвартовалось в Сургуте. Город стал конечной точкой в 11-дневном маршруте, в который вошли Тобольск, Уват, Ханты-Мансийск, Октябрьский, Березово, Мужи и Салехард, рассказали в пресс-службе администрации.

«Это событие можно считать знаковым в истории развития туризма как Югры в целом, так и Сургута в частности. Впервые речной маршрут объединил три региона – Ямал, Югру, и Тюменскую область», − говорится в сообщении.

В состав туристов вошли блогеры-путешественники, а также главный редактор журнала «Вокруг света» Иван Безуглый. Они посетили достопримечательности Сургута.

«К услугам путешественников на борту два ресторана со специальным сибирским меню, лаунж-бар с лекторием, панорамный салон и мастер-салон для проведения мастер-классов по сибирским ремеслам и занятий йогой и фитнесом. По словам организаторов, в первую навигацию теплоход перевезет по Оби и Иртышу больше тысячи путешественников из разных уголков России», − добавили в администрации.

Напоминаем, минимальная стоимость билета на круиз «Северной сказки» на двоих составляет 115 тысяч рублей.